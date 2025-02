Spordifotograaf Lembit Peegel: sport on abikaasa järel minu teine armastus

Jaanuaris avati Fotografiskas pikaaegse spordifotograafi Lembit Peegli isikunäitus "Peegel/pildis", kus on väljas vanameistri 50 kuulsamat, aga ka vähem tuntud fotot. "Ringvaatele" antud intervjuus sõnas Peegel, et sport on abikaasa järel tema elu teine armastus.