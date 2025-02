Maria Kallastu: tahan oma muusikaga värsket kõla luua

Muusik Maria Kallastu rääkis "Ringvaates", et ütleb praegu kõikidele koostööpakkumistele ära, sest on keskendunud oma muusika loomisele. Laulja sõnul soovib ta oma loominguga popmuusikasse värskemat kõla tuua.

"Praegu on mul selline periood, kus ma keskendun ainult enda muusikale ja tahan sel aastal albumi välja lasta," ütles laulja Maria Kallastu, kes Eesti Muusikaauhindade galal võitis Nubluga koos loodud "Push it" eest aasta laulu ja aasta muusikavideo auhinna.

Kallastu sündis Soomes ja tuli mingil hetkel Eestisse elama. Tema ema on ooperilaulja ja isa dirigent. "Ma teadsin algusest peale, et tahan luua ja muusikat kirjutada, igasuguseid pille olen mänginud, aga laulmine oli kõige südamelähedasem. Pärnu muusikakoolis sattusin õppima rütmimuusika laulu erialale, kus sain bändiga koos laulda ja ma olen terve elu suur popmuusikafänn olnud."

Kallastu tõi välja, et ta ei ole kunagi olnud konkursside laululaps. "Olen tahtnud asju omamoodi teha. Mul on läinud hästi. Ma tean, et tuleb lihtsalt olla kannatlik ja käia oma südame järgi. Ma olen tänulik selle üle, et mulle on palju häid võimalusi antud."

"Minu eesmärk on teha popmuusikat, aga oma krutskite ja erilisusega. Olen klassikalist muusikat ja džässmuusikat õppinud, mu muusikaline taust on nii lai, et minu eesmärk on tuua mingit värskemat kõla popmuusikasse," lisas Kallastu.