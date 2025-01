Tallinna raamatukogud asendasid raamatupealkirjad tujukujudega

Südalinna raamatukogu raamatukoguhoidja Liis Konovalov tutvustas "Terevisioonis" Tallinna raamatukogude algatust asendada Eesti kirjandusteoste pealkirjad emotikonide ehk tujukujudega. Konovalov loodab, et pildiline lähenemine meelitab lugemise juurde ka noori.

Konovalov, kes näeb iga päev noori raamatukogus, ütles, et tullakse nii kohustusliku kirjanduse järgi kui ka raamatute järgi, mida siirast huvist lugeda. "Selle üle on meil väga hea meel," tõdes Konovalov ja lisas, et kõige rohkem käivad noored küsimas ja laenutamas fantaasiakirjandust.

Konovalovi hinnangul pealkirja järgi raamatud liiga hästi kaubaks ei lähe. "Olulisemad on tagakaane tekst ja eelnevad soovitused, aga ka pealkirju võib panna väga nutikaid ja väga lugemakutsuvaid," rääkis raamatukoguhoidja, vihjates möödunud aastal Tallinna raamatukogude kanalites alanud mängule, kus tuntud raamatute pealkirjad asendati emotikonide ehk tujukujudega. Sel aastal saab ära arvata hiljuti ilmunud ja hetkel populaarsete raamatute pealkirju.

Konovalov usub, et sellised mängud võivad lapsi lugemise juurde tuua. "Kui seda neile näiteks koolis ülesandeks anda, et nad peavad ise raamatupealkirja tujukujudega kujutama. Teine asi, mis tõmbab vanust, kes kipub lugejatena kaduma, ehk 11- ja 12-aastased, on igasugused koomiksid ja graafilised romaanid. Pilt kõrval annab selle vanusegrupi jaoks ikkagi midagi juurde," tõdes Konovalov.