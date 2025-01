Varem stjuardessina töötanud politseinik: mulle meeldib vajalik olla

Eesti politsei on taas korraldamas karjääripöörde kampaaniat, mille raames läbivad politseikoolituse varem teisel erialal tegutsenud inimesed. Varem sjuardessina töötanud Victoria Priimetsa sõnul ei ole kaks valdkonda teineteisest nii erinevad, kui esmapilgul paistab – mõlema ameti puhul on võtmesõnaks turvalisus.

Victoria Priimets töötas enne karjäärivahetus stjuardessina. Tema sõnul on nii stjuardessi kui ka politseiniku töös võtmesõnaks turvalisus, mistõttu ei olegi need teineteisest niivõrd erinevad. "Tundsin, et mulle meeldib see, et mina olen vajalik seal selles ruumis," rääkis ta "Ringvaates".

Uue tööni aitas teda koroonapandeemia, mil lennuliiklus märgatavalt vähenes. See pani teda mõtlema, kus teda võiks vaja olla. "Vastus on selles suhtes päris lihte. Politseis on alati tööd ja sealt see otsus tuli."

Kelli-Gerde Parts töötas varem aastaid restoranimaailmas. Ta on kätt proovinud nii koka kui ka teenindajana, kuid ühel hetkel hakkas rõõm restoranitöö vastu kaduma.

"Ma olen hingelt alati olnud see, kellele meeldib hästi palju abistada – olen loomakaitse liige ja olnud häirekeskuses vabatahtlik. Olin neli aastat abipolitseinik, kui sain aru, et see ongi see töö – minu jaoks rohkem elustiil –, mida ma tahangi 24/7 teha," meenutas ta karjääripööret.

Oma töös on Priimets ja Parts ka hirmutavate olukordadega kokku puutunud. "See ei pea olema otseselt hirmus olukord, vaid seee võib olla lihtsalt täbar ja kellegi jaoks väga kurb olukord, mis tekitab sinus hirmu, et see võiks ka minu või minu perest kellegagi juhtuda," tõdes Priimets. "Meie tööd on võib-olla tõlgendatud nii, et sellega on kindlasti relvad ja kriminaalid seotud. Ei, seda ei ole vaja. Piisab ka halval ajal vales kohas olemisest."

Paratamatult peavad politseinikud ka negatiivsete kommentaaridega rinda pistma. Partsi sõnul ei lähe kurjad sõnad hinge, sest ta ei võta neid isiklikult. "Tihtilugu ei ole need ütlemised personaalselt meile suunatud. Nad on pigem selle poole suunatud, et politseinik on," märkis ta. "Ma ei vaata seda sellisena nagu tuttav tuleks ja ütleb halvasti. Pigem vaatad mööda ja ei lase ennast häirida."