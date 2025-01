Kalamajas elavad vennad koguvad kuuseveoga lastehaiglale annetusi

Jõulud ja aastavahetus on selja taga ning aeg on kuusk toast välja viia. Tallinnas Kalamajas saab kuuseveoks appi kutsuda seitsmeaastase Karli ning tema viieaastase venna Roberti, kes koguvad annetusi Tallinna lastehaiglale.

Heategijate ema Kadri Rand rääkis "Ringvaates", et idee kuusveoga lastehaiglat toetada sündis umbes aasta aega tagasi, kui vanem poeg Karl ei jäänud õhtul lastehaiglale mõeldes magama.

"Karl pidi juba ammu magama ja kuulsin, et ta nutab. Läksin tema juurde ja küsisin, miks ta nutab. Siis ta ütles, et emme, ma mõtlen lastehaigla peale – ma tahaksin lastehaiglat kuidagi aidata, aga ma ei tea kuidas," meenutas ema.

Karli ja ema juttu kuulis teisest toast väikevend Robert, kes samuti head tahtis teha. "Ja siis me mõtlesime, kuidas me saaks lastehaiglat aidata. Emme pakkus välja sellise mõtte, et ma saan oma laste ATV-ga kuuski vedada," rääkis Karl.

Ema tegi üleskutse Facebooki Kalamaja grupis, et kas keegi soovib veel kuusevedu. Tasuks oli oma äranägemise järgi toetus lastehaigla annetusfondile. Ema sõnul suhtuvad poisid kuuskede äravedamisse väga entusiastlikult. "Nad lähtusid sellest, et nemad tahavad head teha."

Kuuseveoga tegeleb kogu pere – isa seob kuuse elektrilise ATV taha ja aitab hiljem selle konteinerisse visata, ema võtab vastu tellimusi, kogub annetusi ning annab vastutasuks kommi.

Mullu said poisid lastehaiglale annetamiseks kokku 225,34 eurot. Ka oma taskuraha panid nad sinna hulka. Annetusi käisid nad isiklikult üle andma. Ühtlasi said nad pildi, kes seal abi saavad.

"Lastehaigla oli väga siiralt üllatunud sellest, et me sellise aktsiooni ette võtsime. Lastehaigla ütles, et Karl ja Robert on kõige väiksemad annetajad, kes on lastehaigla jaoks heategevust teinud," märkis ema Kadri Rand.

Poiste ema on optimistlik, et kuna jaanuari lõpuni on veel aega, suudetakse tänavu eelmise aasta tulemus ületada.