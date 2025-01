Uus alamportaal ERR Eeter peegeldab rahvusringhäälingu programmides toimuvat

Uus alamportaal ERR Eeter peegeldab veebis aadressil eeter.err.ee raadio- ja telesaadete sisu, sisukokkuvõtteid saadetest ja intervjuudest ning uudiseid programmides toimuva kohta.



ERR Eetri fookus on täielikult rahvusringhäälingu programmide sisul, et pakkuda veebikülastajatele mugavat võimalust ühest kohast järele vaadata ja kuulata üksikuid saatelõike ERR-i programmidest koos tekstiliste kokkuvõtetega. Uus alamportaal pakub lineaarse tele- ja raadioeetri valitud palasid, et jõuda ka nendeni, kelle meediatarbimine on eelkõige veebikeskne.

ERR Eetri lehele koguneb ka uudislik info ERR-i programmiliste, tehniliste ja sisumuudatuste kohta, alates eelinfoga uute saadete kohta lõpetades praktiliste auditooriumit puudutavate tehnoloogiste uuendusteni.

ERR Eetri käivitumisega lõpetab tegevuse Menu portaal. Kultuurisisu, sh kultuuriuudised ja -arvustused ning kultuurisaadete peegeldus, koondub ka edaspidi ERR kultuuriportaali.