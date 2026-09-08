Juuksehoolduse ekspert: kummalist allergiat võivad põhjustada võltstooted

Juuksehooldustoodete ekspert Liis Elts rääkis "Terevisioonis", et ilutooteturul liigub palju võltstooteid, millest on leitud elavhõbeda, arseeni ja uriini jälgi. Eltsi sõnul võivad meid kimbutavad kummalised allergiad olla põhjustatud võltstoodetest, mida enesele teadmata pika aja jooksul oleme kasutanud.

"Meie ilutoodete turul liigub täna väga palju võltstooteid. Eriti just sotsiaalmeedia müügigruppides, aga kahjuks ka jaekaubanduse müügivõrgus. Peame olema ettevaatlikud, kust me midagi ostame ja mida tarbime," ütles Pro Beaute tegevjuht Liis Elts, kes on ligi aasta aega selle teemaga süvitsi tegelenud.

Kui vanasti kopeeriti väga kalleid tooteid, näiteks parfüüme, siis täna on Eltsi sõnul inimeste ostuvõimekus madalam ja palju mõistlikum on teha masstoodet ja sellega turule jõuda. "Tehnoloogia on täna sellisel tasemel, et on suhteliselt odav teha pakendit järgi, tänu millele väga paljud brändi saavad pihta."

Juuksehooldusbrändidest kopeeritakse Eltsi sõnul kõige rohkem neid, kes on aastaid turul olnud ja leidnud endale kindla kasutajaskonna.

"Ettevaatlik peaks olema ka Korea ilutoodete puhul ja just nende brändide, mis on hetkel väga trendikad," tõi Elts välja.

Eksperdi sõnul ei tea me, mis on nende võltstoodete sees. "Tegime koosööd TalTeci laboritega ja jõudsime järeldusele, et need ei ole samad tooted. Toodete seest on leitud elavhõbedat, arseeni ja kuna eesmärk on jätta mulje, et välimuselt on toode sarnane originaalile, on võltstoodete seest leitud isegi uriini, et toode oleks värvi poolest originaalile võimalikult sarnane," sõnas Elts. "Väga palju võltstooteid tuleb Aasiast, aga võltstehaseid on ka Euroopas."

"Kummalised allergiad su kehal, mis aja jooksul tekivad, nende algpõhjus võib olla see, et oled kunagi ostnud mingit valet kaupa väga hea hinnaga ja seda iga päeva kasutanud, mille tagajärjel hakkab su keha lõpuks appi karjuma ja tekib allergia. See, et sa oled kuskilt toodet ostes hoidnud kokku viis või kümme eurot, ei garanteeri, et oled saanud lotovõidu. See tähendab, et oled saanud omakorda 15 euroga petta, sest selliste koopiatoote omahind on üks-kaks eurot. Suur osa eelarvest läheb täpse pakendi jäljendamise peale, ja see, mis toote sisse läheb, ei huvita mitte kedagi," tõi Elts välja.

Eltsi sõnul on õige šampoon selline, mis läheb käte peal laiali ja hakkab vahutama enne, kui sa paned juustele, mitte ei lähe klimpi.