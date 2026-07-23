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Keeleteadlane Lea Kreinin: arekeel aitab jõuda keerulisemate tekstideni

Vikerraadio
Foto: Krista Taim/ERR
Vikerraadio

Keeleteadlane Lea Kreinin rääkis Vikerraadios, et lihtsustatud keeles kirjutatud raamatud on vajalikud nii erivajadustega inimestele kui ka keeleõppijatele. Kreinini sõnul on arekeel sillaks, et lugeja jõuaks lõpuks ka keerulisemate tekstideni.

Mida kujutavad endast lihtsustatud keeles raamatud ja kellele nad on mõeldud, sellest kõneleb keeleteadlane Lea Kreinin, kes kirjutas kaks raamatud A2 tasemel keeleõppijale.

"Raamat "Hõbetäpp" on mõeldud 10-12-aastastele ja noorematele lastele ja "Kõik algab kassist" täiskasvanud keeleõppijale," ütles keeleteadlane Lea Kreinin, kes kirjutab lihtsustatud keeles raamatuid.

Päris arekeeles Kreinin ei kirjuta, aga arekeel on hästi lihtsustatud keel neile inimestele, kellel on mingil põhjusel lugemisega raskusi. "Neil on olnud afaasia või insult või kehvemad vaimsed võimed."

Arekeel on hästi kindlate reeglitega. "Peab olema hästi suur reavahe, üks mõte ühel real, selge ja suur kiri, hästi vähe võõrsõnu, metafoorid, vanasõnad, kõnekäänud ja keerulised väljendid tuleb välja jätta," selgitas Kreinin.

Aga lihtsustada saab erineval tasemel. "Mina kirjutan oma raamatuid lihtsustatud keeles, mis kõiki arekeele nõudeid ei järgi. Minu raamatud on mõeldud eelkõige keeleõppijale, kes põhisõnavara juba oskab ja ei vaja arekeele järgi liigendatud teksti."

"Arekeele üks funktsioonidest on olla sillaks. Kui inimene hakkab lihtsas keeles lugema, areneb ta lugejana ja tal on võimalik ka päris autentse lähteteksti juurde jõuda. Et ta oleks lõpuks võimeline lugema ka keerulisemaid tekste," tõi keeleteadlane välja.

Raamatupoes on lihtsustatud keeles kirjutatud raamatud pandud keeleõppe alla.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Huvitaja", saatejuht Krista Taim

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Keeleteadlane Lea Kreinin: arekeel aitab jõuda keerulisemate tekstideni

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