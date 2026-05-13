Eesti punktid Eurovisioonil edastab sel aastal Getter Jaani

Getter Jaani kinnitas "Ringvaates", et on elevil ning ka väike ärevus on sees. "See on ikka midagi teistmoodi," ütles ta ja lisas, et uskus kuni viimase hetkeni, et Vanilla Ninja pääseb finaali. "Nad olid nii ägedad, nii säravad."

Getter Jaani esindas Eestit Eurovisioonil looga "Rockefeller Street" 2011. aastal Düsseldorfis Saksamaal. Toona 24. koha saavutanud loo autor on Sven Lõhmus, kes on ka tänavuse Eesti võistlusloo "Too Epic to Be True" autor.

Möödunud aastal jagas Eesti punkte Kohver.

Teine poolfinaal leiab aset neljapäeval, 15. mail. Mõlemast poolfinaalist jõuab laupäeval, 17. mail toimuvasse suurde finaali publiku hääletuse tulemusel 10 riiki. Esimeses poolfinaalis võistelnud Eesti edasipääsu ei teeninud.