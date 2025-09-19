Eesti Laul 2026 ajakava

16. Eesti Laulu võitja ja tema tiimi kohtumine ERR-i esindajatega 16.02.2026

13. Eriefektide, lavarekvisiitide ja visuaalsete elementide kinnitamine 02.02.2026

2. Esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 01.05.2010

1. Laul ei tohi olla avalikustatud enne 04.12.2025

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: