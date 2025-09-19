Eesti Laul 2026 ajakava
Lisa nr 1
Laulukonkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava
1. Laul ei tohi olla avalikustatud enne
04.12.2025
2. Esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui
01.05.2010
3. Laulude esitamise periood
19.09.-20.10.2025 kell 12:00
4. Eelvooru valimistulemused avalikustatakse hiljemalt
07.11.2025
5. Pressiüritus vahemikus
04.11-07.11.2025
6. Videote esitamise tähtaeg hiljemalt
01.12.2025
7. Audio stemmide tähtaeg
01.12.2025
8. Edasipääsenud laulude avalikustamine ERR poolt hiljemalt
04.12.2025
9. One-shot video tähtaeg
08.12.2025
10. Finaali lavashow koosolekud toimuvad
09.12.-10.12.2025
11. Esitajate postkaardi salvestused telemajas toimuvad
16.01.-18.01.2026
12. Osalemislepingud sõlmitakse hiljemalt
09.02.2026
13. Eriefektide, lavarekvisiitide ja visuaalsete elementide kinnitamine
02.02.2026
14. Finaali proovid
10.02.-13.02.2026
15. Finaalkontsert
14.02.2026
16. Eesti Laulu võitja ja tema tiimi kohtumine ERR-i esindajatega
16.02.2026
16. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad
1. poolfinaal 12.05.2026
2. poolfinaal 14.05.2026
17. Eurovisiooni lauluvõistluse finaal toimub
16.05.2026
18. ESC Live Tour
juuni 2026