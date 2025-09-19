X!

Eesti Laul 2026 ajakava

Eesti Laul
Eesti Laul 2026
Eesti Laul 2026 Autor/allikas: ERR
Eesti Laul

Lisa nr 1
Laulukonkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava

1. Laul ei tohi olla avalikustatud enne
04.12.2025

2. Esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui
01.05.2010

3. Laulude esitamise periood
19.09.-20.10.2025 kell 12:00

4. Eelvooru valimistulemused avalikustatakse hiljemalt
07.11.2025

5. Pressiüritus vahemikus
04.11-07.11.2025

6. Videote esitamise tähtaeg hiljemalt
01.12.2025

7. Audio stemmide tähtaeg
01.12.2025

8. Edasipääsenud laulude avalikustamine ERR poolt hiljemalt
04.12.2025

9. One-shot video tähtaeg
08.12.2025

 10. Finaali lavashow koosolekud toimuvad
09.12.-10.12.2025

11. Esitajate postkaardi salvestused telemajas toimuvad
16.01.-18.01.2026

12. Osalemislepingud sõlmitakse hiljemalt
09.02.2026

13. Eriefektide, lavarekvisiitide ja visuaalsete elementide kinnitamine
02.02.2026

14. Finaali proovid
10.02.-13.02.2026

15. Finaalkontsert
14.02.2026

16. Eesti Laulu võitja ja tema tiimi kohtumine ERR-i esindajatega
16.02.2026

16. Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad
1. poolfinaal 12.05.2026
2. poolfinaal 14.05.2026

17. Eurovisiooni lauluvõistluse finaal toimub
16.05.2026

18. ESC Live Tour
juuni 2026

