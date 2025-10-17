Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

"Lugude esitamine on kulgenud hoogsalt ja mida lähemale jõuab tähtaeg, seda tihedamalt laekub ka laule," sõnas Eesti Laulu produtsent Riin Vann reede hommikul.

Konkursil osalemise vastu on huvi tuntud nii Eestis kui ka välismaal, Vanni sõnul on tänavu näha huvi kasvu just välisartistide seas. "Eesti Laulu peetakse kõrgetasemeliseks ja uuendusmeelseks," tõi ta selle põhjuseks.

Eesti Laulu lugude esitamise lõpptähtaeg on esmaspäeval, 20. oktoobril kell 12. "Tuletan meelde, et 18. oktoobril tõuseb laulude registreerimise hind – seega on praegu viimane võimalus oma lugu soodsamalt esitada," märkis Riin Vann.

Konkursil osalemise tasu on kuni 17. oktoobri viimase minutini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Alates 18. oktoobrist on osalustasu vastavalt keelele 150 ja 250 eurot.

Konkursil osalemiseks tuleb laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga üles laadida ERR-i veebikeskkonda eestilaul.ee.