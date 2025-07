Kristjan Järvi: Pärdi lihtsus peaks olema Eesti kreedo

Tõuke Nordic Pulse'i kontserdikavale andis Järvi sõnul Pärdi teos "Spiegel im Spiegel". "See ongi terve filosoofia, arusaamine, mõtteviis, et me oleme üksteise peeglid. Kui võtta Pärdi muusikat ja juttu, et me kõik oleme tegelikult üks, tervikuna, siis mis see tegelikult tähendab? Kui võtta otseselt, siis mina peegeldan seda, keda ma näen. Aga kui sinu oma sära on tegelikult nii suur, siis hakkad tegelikult ka teisi inimesi särama panema," selgitas Järvi.

Nordic Pulse'i kontserdil kõlas lisaks kuuele Pärdi teosele ka Gustav Mahleri, Coldplay, aga ka Bachi muusika.

"Üldiselt panid nii Pärdi särama ka Bach või Mahler ja Pärt pani niimoodi särama kõiki oma järeltulijaid, näiteks meid. Isegi Coldplay võib sinna hulka arvata," lisas ta.

Kristjan Järvi pani Pärt särama läbi Järvi isa. "Enne, kui mina teda teadsin, siis mu isa oli käinud läbi mõlemast Eesti Raadio orkestrist, kui nad olid seal esimeses stuudios ja Pärt oli seal helirežissöör. Mu isa oli seal peadirigent ja kui mina sündisin oli tema kisamisperiood juba ära lõppenud, kümme aastat oli mööda läinud ja hakkas tintinnabuli periood, vaikushelid, mis helendavad ja ravivad, suhestuvad inimestega teistmoodi. Mina teangi teda kui onu Pärti, kellega me kirbul käisime, mitte kui heliloojat. Palju hiljem, siis, kui me Ameerikasse läksime, sain ma aru, et see tüüp kirjutab muusikat ka," muigas Järvi.

"Minu jaoks oli väga suur uudis, et inimesed teavad, kes Arvo Pärt on. Palju hiljem sain aru, tema mõju ulatub väga paljudele ja tegelikult siis, kui ma Manhattanis õppisin, olid minu sõbrad Pärdist väga haaratud."

Järvi sõnul on Pärdi juures ilus tema lihtsus ja ehedus. "Seda näeb tema muusikas, sest kõik geniaalsus peitub lihtsuses. See lihtsus peaks olema Eesti kreedo. Me oleme lihtsad inimesed, maainimesed, kes teevad järgi loodust, kes lihtsalt on ja naudivad seda olemist. See nn peegel peeglis tähendabki seda, et kui sa oled täisväärtuslik, ilus, geniaalne ja fantastiline lihtsalt selles, et sa oled, siis sa särad ja paned läbi selle loomulikkuse ka teisi särama. Ongi kõik. See ongi see Eesti vägi, mis on õrn, armas ja kõige ägedam asi üldse maailmas," tõdes Järvi.

Kuula Pärnumuusikafestivalil kõlanud kontserti "Pärdi peeglis":