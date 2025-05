Synne Valtri: järgmisel albumil liigume popmuusika piirimaile

Hiljuti oma bändiga uue singli avaldanud Synne Valtri ütles "Terevisiooni" stuudios, et sügisel on oodata uut albumilt, millel Valtri on vanadest raamidest tubli sammu edasi teinud.

Aprilli lõpus värske singli "Su vari saadab alati mind" avaldanud Synne Valtri andis teada, et sügisel on oodata ka albumit. "Seal on mõned juba kuuldud lood, aga uusi lugusid kindlasti ka," ütles Valtri.

Aasta teises pooles ilmuval albumil kuuleb Synnet Valtrit uue nurga alt. "Vanadest raamidest oleme tubli sammu edasi astunud ja läinud vaatama popmuusika piirimaile. Katsetame uusi saunde, jättes alles kõik selle "vana hea", mis publikule ja kuulajale meeldib," selgitas Valtri, kes publikus näeb palju iseenda peegelpilti. "Keskealised naised," naeris Valtri.

Laulusõnu kirjutades proovib Valtri mõelda, et igaüks leiaks sealt oma. "Ja võib-olla isegi vaid ühe nurga alt, vaid mitme nurga alt. Enamik lugusid räägivad ju armastusest, aga mõni võib-olla leiab sealt positiivsema külje, teise jaoks on seal juures ka nukram vari. Proovin neid luua niimoodi, et kõik saavad midagi," sõnas Valtri.

Hiljuti on Valtri alustanud koostööd produtsendi Johannes Lõhmusega. "Kes on oma ihu ja hingega olnud nüüd kahe loo juures. Loomulikult enda bändimehed Jaanus Viskar, Toomas Laur ja Martin Kütt ka," tutvustas Valtri inimesega, kellega koos töötab.

Viimane singel sündis läbi meloodia. "Lihtsalt hakkas mingisugune fragment peas ketrama ja siis sinna tulid sõnad üllatavalt lihtsalt juurde. Sama kiiresti tuli juurde ka idee, milline võiks olla muusikavideo, nii et me käisime lennukitega lendamas. See oli ilus sümbioos," selgitas Valtri.

Valtril on ka palju laulusõnu n-ö sahtlis. "Minul on küll nad reeglina telefonis. Keset ööd võib tulla idee ja siis ma võtangi telefoni ja panen kirja. Ega hommikul ei mäleta mitte midagi. Ma olen kaotanud üpris palju häid ideid lihtsalt seetõttu, et ma ei haaranud seda telefoni öösel," lisas ta.