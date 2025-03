Merearheoloog: Läänemeres on meeletus koguses hästi säilinud vrakke

Aastasadu kaubateena kasutuses olnud ja mitmete sõdade keskmesse jäänud Läänemeri on merearheoloogi ja sukelduja Ivar Treffneri sõnul maailmas unikaalne koht, kus on meeletus koguses hästi säilinud vrakke.

Järgmisel nädalal esilinastub Jaak Kilmi ja Kiur Aarma dokumentaalfilm "Lahkumine Tallinnast. 1941". Film räägib ühest ajaloo suurimast merekatastroofist, mis juhtus Juminda poolsaare lähedal, kui põhja läks umbes 60 laeva ja hukka sai umbes 15 000 inimest.

Teiste seas lõi filmis kaasa merearheloog ja sukelduja Ivar Treffner, kes sukeldus põhja läinud laevade juurde. Treffneri sõnul on ammu põhja läinud laevade juurde sukeldumine põnev kogemus. "Selline hea ärevus ja erutus," lausus ta saates "Hommik Anuga".

See, kui palju on laevale alles jäänud inimesi ja esemeid, mis laevaga põhja läksid, sõltub sellest, kui sügaval vrakk on, selgitas merearheoloog. "Inimjäänuseid võib peal olla ja näiteks Jumindal on ka. Loomulikult esemeid ka. See sõltub sellest, millest esemed valmistatud on," rääkis ta.

Läänemeri on Treffneri sõnul koht, kus puit ja metall säilivad väga hästi. "Meil on madal soolsus, sügaval vees on kas vähe või üldse mitte hapnikku, pime ning külm. Meie vetes säilib kõik see materjal suurepäraselt. See on täiesti unikaalne koht maailmas," rääkis merearheloog. "Meil on meeletus koguses hästi säilinud vrakke siin."

Vee all Treffner päris ohtu sattunud ei ole. "80 protsenti sukeldumisest peab maa peal ära tegema. Sa planeerid oma sukeldumise ohutuks ehk mõtled läbi, mida teha; vaatad, et sul oleks kõik asjad töökorras; räägid paarilise või tiimiga läbi. Kui sa planeerid sukeldumise ohutuks ja sukeldud nii, nagu sa planeerisid, siis sisuliselt selliseid asju, mis sul vee all võib juhtuda ja mida sa lahendada ei suuda, ei ole olemas," rõhutas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.