Cumberbatchi tegelaskujule hääle andnud: mängisin suure näitleja rolli

Näitleja Viktor Marvin andis Netflixi menusarjas "Eric" hääle kahekordse Oscari nominendi Benedict Cumberbatchi tegelaskujule. Marvini sõnul mängis ta faktiliselt suurele näitlejale mõeldud rolli ja rääkis "Ringvaates", et töö eest maksti rohkem, kui ühe kuuga teatris oleks teeninud.

ETV+ vaatajatele on Ukrainast Luhanskist pärit ja Kiievis kõrghariduse omandanud näitleja Viktor Marvini hääl tuttav, sest paljude seal näidatavate filmide ja sarjade meestegelased räägivad just Marvini häälega.

Eestisse kolis Marvin kümme aastat tagasi, kui teda kutsus Vene Teatri kunstiliseks juhiks saanud Igor Lõssov, kellega Marvin Kiievis koos töötas. Kuna Marvini toonane abikaasa näitleja Anna Sergejeva on Tallinnas sündinud ja kasvanud, otsustatagi naise kodumaale naasta. Pärast Vene Teatrist lahkumist 2023. aastal hakkaks Marvin filmidele ja sarjadele peale lugema.

Mullu kevadel sai ta pakkumise Netflixilt dubleerida vene keelde kahekordse Oscari nominendi Benedict Cumberbatchi kehastatud peategelane minisarjas "Eric".

Kuueosaline minisari räägib loo Ameerika populaarse lastesaate nukunäitlejast Vincentist, kelle poeg läheb ootamatult kaduma. Benedict Cumberbatchi kehastatud peategelase kaaslaseks oma poja otsingutel saab koletisnukk Eric.

"Tihtipeale on teistes riikides sarja dubleerimisel tehtud nii, et Cumberbatchi helindas üks näitleja ja Ericut teine. Originaalis tegi Ericu häält Cumberbatch ise. Meie tehtud versioonis helindan mina nii Cumberbatchi kui Ericut," ütles Marvin

Konkurents rollile oli tihe ja õiget häält otsiti nii Lätist, Leedust kui Eestist. Rolli jaoks tehti proov ühe stseeniga. Salvestis saadeti Netflixile, kust tuli kinnitus. "Miks Netflix mind valis, seda ma ei tea," muheles Marvin. "Sobima peavad nii emotsioonid kui hääletämber."

Marvin oli nädal aega Riias, kus kõik osad ära helindati.

Marvini sõnul on pealelugemisel ja dubleerimisel väga suur vahe. "Kui on pealelugemine, siis ma muudan ka tämbrit ja emotsioone, aga dublaaž on siis, kui originaalheli võetakse täiesti maha ja näitleja teeb kõik hääled üle. Ohkamised, nutmised, naerud, kui ta pühib nina," selgitas Marvin. "Faktiliselt mängid ju sellele suurele näitlejale mõeldud rolli."

Palganumbritest rääkides tõi Marvin välja, et maksti rohkem, kui ta ühe kuuga teatris oleks teeninud.

Dublaažinäitlejate tulevikku Marvin helgetes toonides siiski ei näe. "Kujutan ette, et tulevikus see töö näitlejatel kaob, sest saab võtta Cumberbatchi originaalhääle ja AI paneb selle ümber igasse keelde ning selles mõttes jäetakse meid ilma tööta."