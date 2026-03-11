X!

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Aasta tegijad

Etteütlus
Foto: Ken Mürk/ERR
Etteütlus

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda reedel toimuvaks e-etteütluseks. Sel korral on luubi all loodusteemalised aunimetused.

Loodusvaldkonna ühingud annavad igal aastal välja tiitleid, nagu aasta lind, aasta loom ja aasta muld. Kõik need tiitlid kirjutatakse läbivalt väikese tähega. Seda ka juhul, kui sinna lisandub aastaarv. Aasta seen 2025 või 2026. aasta liblikas.

Sel aastal on aasta loomaks kuulutatud harilik siil, aasta orhideeks pruunikas pesajuur ja aasta seeneks limatünnik. Kõik liiginimed kirjutatakse seejuures teksti sees väikese tähega.

Vikerraadio e-etteütlus toimub 13. märtsil kell 10.25.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

