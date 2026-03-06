Margus Saare soovitus e-etteütluseks: kuulake lugejat!

"E-etteütlus on väga lihtne, sest te peate lihtsalt kuulama ja täpselt kirja panema, mida te kuulsite, sest tavaliselt on e-etteütluse lugeja olnud väga normaalne inimene: ta häälib kõik häälikud ilusti välja ja räägib teile loomulikku eesti keelt," rääkis Saar ja tõi näiteks sõna aktsiis, mida tihti ekslikult aksiisina hääldatakse.

"Te lihtsalt kuulake, mida inimesed räägivad. Te ei pea isegi mõtlema, kas see barokne lause, mis on kirja pandud, midagi üldse tähendab, sest meil on selliseid kummalisi sõnu ka, mis tähendavad üht, aga võib olla ka hoopis midagi muud, näiteks sanktsioneerima. Sanktsioneerima tähendab nii heaks kiitma kui ka piirama. Nii et kui me räägime Vene kaupade sanktsioneerimisest, siis võib juhtuda, et keegi arvab, et me kiidame selle heaks, ja teine arvab, et me oleme sellele keelu peale pannud," tõi ta välja.

Lisaks soovitab Saar e-etteütlust rahulikult võtta. "Te ei pea võitma, peaasi, et te kirjutate õigesti," rõhutas saatejuht.

Vikerraadio e-etteütlus toimub 13. märtsil kell 10.25.