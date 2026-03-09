X!

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Mõttetu, mitte mõtetu

Etteütlus
Foto: Ken Mürk/ERR
Etteütlus

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda reedel toimuvaks e-etteütluseks. Esimeses säutsus selgitab ta, miks on õige kirjutada "mõttetu", mitte "mõtetu".

Õige on kirjutada "mõttetu" kahe t-ga. Miks on õige just "mõttetu", mitte ühe t-ga "mõtetu"? Seda seetõttu, et liite -tu liidame sõna "mõte" omastavale käändele. Kuna paljude sõnade nimetav ja omastav vorm on ühesugused, ei pane me tähelegi, mis käändega on tekstis või sõnaühendis tegu. Kui aga võtame sõna "mõte", teeme sellest omastava käände "mõtte" ja lisame sellele liite -tu, tuleb kokku mõtte- ja -tu, "mõttetu".

Täpselt sama loogika kehtib ka sõna "mõttekas" puhul. Mõtte- ja -kas, "mõttekas".

Vikerraadio e-etteütlus toimub emakeelepäeval, 13. märtsil kell 10.25.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

