Õigekirjagurmaani keelesäuts. Mõttetu, mitte mõtetu

Õige on kirjutada "mõttetu" kahe t-ga. Miks on õige just "mõttetu", mitte ühe t-ga "mõtetu"? Seda seetõttu, et liite -tu liidame sõna "mõte" omastavale käändele. Kuna paljude sõnade nimetav ja omastav vorm on ühesugused, ei pane me tähelegi, mis käändega on tekstis või sõnaühendis tegu. Kui aga võtame sõna "mõte", teeme sellest omastava käände "mõtte" ja lisame sellele liite -tu, tuleb kokku mõtte- ja -tu, "mõttetu".

Täpselt sama loogika kehtib ka sõna "mõttekas" puhul. Mõtte- ja -kas, "mõttekas".

Vikerraadio e-etteütlus toimub emakeelepäeval, 13. märtsil kell 10.25.