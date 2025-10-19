"Klassikatähed" võtavad ette popmuusika suured hitid

"Klassikatähed 2025" neljandas saates võetakse ette popmuusika hitid ja uue klassikalise kõla saavad teiste seas nii "Espresso Macchiato" kui ka "Hea tuju laul".

Popitöötluste saateks on noored valinud välja kuus kõikidele tuttavat hitti kodumaisest popmuusikast. Noortel aitas saateks valmistuda helilooja ja DJ Tõnu Kõrvits, kel jagus võistlejatele vaid kiidusõnu. "Ülimusikaalsed noored on, kõik üllatasid väga suure loomingulise pagasiga," sõnas ta.

Selle nädala saade avab võistlejaid täiesti uuest küljest, sest popitöötluste puhul piire ei tunta ja saatesse on valitud nii aegumatud hitid kui ka popmuusika kuumimad lood viimastest aastatest.

Sopran Annabel Soode on valinud saates esitamiseks kuulsa kodumaise räpiloo "Pankrot", Isabella Runge astub lavale Anne Veski hitiga "Hea tuju laul", Karl Martin Tombak paneb löökpillidel kõlama nublu ja Maria Kallastu suurloo "Push it", Havryil Sydoryk esitab klaveril Rein Rannapi loodud laulu "Eesti muld ja eesti süda", Tuule-Helin Krigul annab uue kõla aegumatule laulule "Sa haara kinni mu käest" ja Harald Trass esitab Tommy Cashi võidukat "Espresso Macchiatot".

Noorte etteasteid hindavad žüriis Rasmus Puur, Holger Marjamaa ja Marko Reikop. Jätkuvalt saavad oma lemmikut telefonihääletusel toetada ka televaatajad.

Telefonihääletuse numbrid, ühe kõne hind on üks euro:

900 7001 Tuule-Helin Krigul, flööt

900 7002 Isabella Runge, klarnet

900 7003 Annabel Soode, sopran

900 7004 Havryil Sydoryk, klaver

900 7005 Karl-Martin Tombak, löökpillid

900 7006 Harald Trass, kitarr

"Klassikatähed 2025" on eetris pühapäeviti kell 19.15 ETV-s ja Klassikaraadios.