Täna õhtul selgub Eesti Laul 2025 võitja

Eesti Laulu finaalis lähevad võitu ja edasipääsu suurele Eurovisioonile püüdma 16 finalisti. Võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus liidetakse rahvusvahelise žürii ja telefonihääletuse tulemused. Teises voorus ehk superfinaalis otsustab kolme edasipääseja vahel võitja telefonihääletus.

Eesti Laul 2025 finaali esinemisjärjekord koos hääletusnumbritega

1. Ant "Tomorrow Never Comes" 900 7001

2. Stereo Terror "Prty Till the End of the World" 900 7002

3. Janek "Frozen" 900 7003

4. Räpina Jack feat. Kaisa Ling "Tule" 900 7004

5. Johanna Elise "Eyes Don't Lie" 900 7005

6. Felin "Solo Anthem" 900 7006

7. Elysa "The Last to Know" 900 7007

8. Gem98 "Psycho" 900 7008

9. An-Marlen "Külm" 900 7009

10. Frants Tikerpuu "Trouble" 900 7010

11. Anna Sahlene "Love Me Low" 900 7011

12. Tuuli Rand "Rem" 900 7012

13. Minimal Wind "Armageddon" 900 7013

14. Andrei Zevakin feat. Karita "Ma ei tea sind" 900 7014

15. Tommy Cash "Espresso Macchiato" 900 7015

16. Marta Lotta "Tantsin veel" 900 7016

SMS-i teel saab hääletada numbril 15415. Hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number. Kõne ja SMS-i hind on 1.40.

Hääletamine avatakse saate alguses.

Eesti Laulu finaali juhivad Eda-Ines Etti ja Korea. Finaalkontserdi avavad 5miinust, Puuluup ja Florian Wahl. Unibet Arena laval saavad sel õhtul kokku veel Kitty Florentine, Cartoon ja Kristjan Järvi koos oma bändiga Nordic Pulse. Uhiuut singlit esitleb finaalis bändiga Ines. Lisaks kõlab kõlab finaalis kodumaine popiklassika "Šveits" Dagö esituses.

Eesti Laulu finaali otseülekannet vahendavad laupäeval algusega kell 19.15 ETV, ETV2 (viipekeelse tõlkega), ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Suurürituse ettevalmistusi ja telgitaguseid avab Heleri All ETV erisaadetes reedel kell 20.10 ja laupäeval vahetult enne finaali kell 18.45.