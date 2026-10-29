Ollie: tahan seekord rohkem protsessi nautida

Tänavune Eesti Laulu konkurss on Olliele järjekorras neljas. "Elu on mind praegu siia toonud ja nii kaua, kui ta mind siia toob, nii kaua ma siin esinen," vastas ta küsimusele, kas ta osaleb võistlusel nii kaua, kuni kauaoodatud pääse Eurovisioonile tema oma on.

Möödunud nädalal nägi ilmavalgust Ollie debüütalbum "If Demons Are Real, So Are Angels". Kuigi võistluslugu "Sad Every Day" sobib muusiku sõnutsi ka albumil kõlavate lugude sekka, sündis see liiga hilja, et albumile jõuda.

"See lugu räägib sellest, kui sa tunned, kuidas su elurõõm hakkab vaikselt kaduma ja sa näed ennast muutumas inimeseks, kelleks sa kunagi ei tahtnud muutuda," avas ta loo tausta.

Tema sõnutsi kipuvad sellised tunded tulema ja minema. "Isiklikust kogemusest oleks tore, kui veedaks rohkem aega sellel toredal planeedil Maa, mitte kuskil oma peas eemal. Ma olen aru saanud, et ma ei ole kindlasti ainukene inimene, kel aju mõnikord lihtsalt ei luba õnnelik olla. Isegi siis kui kõik tegelikult on hästi."

"Sad Every Day" Ollie sõnul tema varasemates võistluslugudest malbem. "Seal on rajudust on ka, aga seal on ka väga palju malbelisust. See on õrnem lugu," kirjeldas ta ja lisas, et ka vokaalselt on tegemist talle mugavama lauluga.

"Iga kord kui ma olen lavale läinud, olen kõige rohkem enda vokaaltehnika pärast muretsenud, et kas ma suudan selle loo ära laulda. See viib mind pingesse. Tahaks seekord mitte pinges olla ja rohkem nautida protsessi," lausus ta.