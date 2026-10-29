J-Run: M Els äratas meie võistlusloo ellu

Sel korral on Eesti Laulu finalist M Els ühendanud jõud Hollandist pärit produtsendi J-Runiga. Kahe muusiku teed ristusid stuudios. "Mulle kirjutas Gevin [Niglas] ja kutsus stuudiosse. Seal oli J-Run ja nüüd meil on "Hush Hush"," kirjeldas M Els.

J-Run lisas, et soov midagi kirjutada küpses tal ja Gevin Niglasel pikemat aega. "Lõpuks sai sellest viimase minuti missioon. Me kutsusume Merili stuudiosse ja lugu ärkas ellu," rääkis ta.

Kuigi M Els ei avaldanud, millest lugu räägib, märkis ta, et stiililiselt on tegemist looga, mille sarnast ta ei ole varem teinud. "Võiks Eurovisioonile seekord saada," kommenteeris muusik, mida ta võistluselt ootab.