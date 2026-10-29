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J-Run: M Els äratas meie võistlusloo ellu

Eesti Laul
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti Laul

Esimest korda Eesti Laulul osalev produtsent J-Run ütles, et kuigi võistlulugu "Hush Hush" sündis viimasel minutil, aitas kaasartist M Els selle ellu äratada.

Sel korral on Eesti Laulu finalist M Els ühendanud jõud Hollandist pärit produtsendi J-Runiga. Kahe muusiku teed ristusid stuudios. "Mulle kirjutas Gevin [Niglas] ja kutsus stuudiosse. Seal oli J-Run ja nüüd meil on "Hush Hush"," kirjeldas M Els.

J-Run lisas, et soov midagi kirjutada küpses tal ja Gevin Niglasel pikemat aega. "Lõpuks sai sellest viimase minuti missioon. Me kutsusume Merili stuudiosse ja lugu ärkas ellu," rääkis ta.

Kuigi M Els ei avaldanud, millest lugu räägib, märkis ta, et stiililiselt on tegemist looga, mille sarnast ta ei ole varem teinud. "Võiks Eurovisioonile seekord saada," kommenteeris muusik, mida ta võistluselt ootab.

Toimetaja: Karmen Rebane

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