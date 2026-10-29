Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

Kolm erinevatest Eesti otstest pärit muusikut said tuttavaks ühises laulukirjutamiselaagris.

"See oli kuskil kaks aastat tagasi. Klimberdasin klaveri taga, mängisin mingit järgnevust, tuli meloodia ja täpselt peale seda hakkas meil järgmine sessioon, kus me olime Vemkaga. Põhimõtteliselt sealt see alguse saigi," rääkis Hans Markus.

Nende võistluslugu "Reflection" räägib rasketel aegadel enda seest jõu ja lootuse leidmisest. "Tegelikult on inimene on ise see, kes saab end nendest hetkedest ja aegadest läbi tuua," märkis Panørama.

Stiililiselt on tema sõnutsi tegemist looga, mida Eesti Laulul väga palju olnud pole. "See on Eestis üpris populaarne trumm ja bass. See on küll natukene poplaulu võtmes, aga ma usun, et see tuleb midagi teistsugust ja väga vägevat."

Uute tulijatena loodavad nad Vemka sõnutsi konkursile värskust tuua. "Me oleme ehedad tüübid ja teeme ehedat asja. Vaatame, mis saab," lisas Hans Markus.

Lavale lubavad muusikud tuua palju lasereid, valgusefekte ja peegleid.