Johanna Elise: mul klikkis oma võistluslooga kohe

Eesti Laulu finalist Johanna Elise ütles, et võistlusloos "Getaway Car" on nii talle omaseid jooni kui ka nii mõndagi uut.

Tänavu kolmandat korda Eesti Laulul osalev Johanna Elise rääkis, et varasematest kogemustest võtab ta endaga sellesse aastasse eesmärgi võistlust nautida.

"Ma mäletan, et kui ma viimati käisin, siis ma tegin endaga kokkuleppe, et ma võin kolm kuud enne võistlust närvitseda, muretseda, nutta, karjuda ja teha kõike teha, mida ma tahan, aga võistlusel koha peal ma ainult naudin. Ma suutsin seda saavutada ja ma soovin seda seekord ka teha," meenutas ta.

Johanna Elise võistluslugu kannab pealkirja "Getaway Car" ning selle autorid on Gevin Niglas ja Anna Graceman.

"Mul on väga hea meel, et mulle seda lugu pakuti. Lugudega on ikkagi see, kas klikib või ei kliki. Mul klikkis kohe," lausus ta.

Kuigi sel on sarnaseid jooni tema varasemate lugudele, võivad kuulajad nii mõnegi uut ka oodata. "Ma tunnen, et peabki olema natuke seda, et midagi oleks mulle tuttav, aga ka midagi täiesti uut."

Laulja sõnul võib lugu iseloomustada märksõnadega ootus, pinge ja kirg. "Mulle ei meeldi kuulajale ette sööta, mida ta peab sealt leidma. Mulle meeldib, kui kuulaja saab ise kuulda ja tunda, mida temal sel hetkel on vaja nendest sõnadest ja muusikast välja lugeda," märkis ta.