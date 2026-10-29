Minimal Wind ja Pale Alison: tahame teha midagi, mida pole Eesti Laulul varem tehtud

Neljandat korda Eesti Laulul osalev Minimal Wind on sel aastal ühendanud jõud Narvast pärit metal-bändiga Pale Alison, mis on muusikat teinud juba seitse aastat. Bändi moodustavad Evelina Koop ja Jelizaveta Anderžanova.

Minimal Windi liige Taavi-Hans Kõlar rääkis, et kahe koosseisu teed ristusid Heavy Music Band Battle'il.

"Minu jaoks oli täiesti erakordne, kuidas nad laval olid, milline sära silmis neil oli ning kui originaalne ja huvitav nende muusika on. Siis ma kutsusin nad stuudiosse. Mulle tundus, et Eesti Laul on väga hea platvorm selle jaoks, mida nad teevad, kuna meil on seal kogemus olemas ja me näeme, kui tähtis seal visuaalne pool on. Kui nende muusikavideosid ja asju vaadata, siis tundub, et see, mis me koos luua saame, on midagi väga erilist," lausus ta.

Evelina Koop ütles, et Eesti Laulu lavale kavatsevad nad tuua midagi väga ebatavalist. "Väga palju siiraid emotsioone, tugevust ja isegi kõhedaid momente," kirjeldas muusik.

Minimal Windi liige Paula Pajusaar lisas, et kahe bändi koostööd võib kirjeldada sõnaga kontrastid. "Mida võib ka arvata sellest, kui indie- ja metal-bänd kokku saavad," muigas ta.

Kõlar ütles, et nende eesmärk on teha midagi, mida Eesti Laulul varem tehtud pole. "Proovisime doseerida, kui palju me saame heavy-muusikat teha, et see ikkagi läbi läheb. Mulle tundub, et see õnnestus hästi."