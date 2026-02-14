Ühe protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

Võidu järel plaanivad Ninjad tähistada. "Ma arvan, et me peame peole minema, et natukene tähistada väga suurt kulminatsiooni ja seda õhtut," rääkis Lenna Kuurmaa.

"Kindlasti loodame lõppvõistlusel oma fännide aktiivsusele. Juba praegu siin Eesti Laulul osaledes oli väga tugevalt näha, et meie fänne oli kohale tulnud Saksamaalt, Inglismaalt. Sotsiaalmeedias suhtleme nendega väga aktiivselt," rääkis Kuurmaa.

"Me loodame, et nad vaatavad, hoiavad meile pöialt ja hääletavad," lisas ta.

Ninjad kinnitasid, et on Viinis toimuvaks Eurovisiooniks valmis. "Igal juhul. Muidu me ei oleks siia võistlusele tulnud," naeris Lenna. "Meil on kõigil ka väikesed lapsed, nii et me oleme väga tugeva pingetaluvusega. Küll me talume seda," lisas Piret Järvis-Milder.

Eesti Laulu finaali võitnud Vanilla Ninja edestas teisele kohale tulnud Noepi vaid ühe protsendiga. Vanilla Ninja kogus superfinaalis 35 protsenti häältest, Noep 34 protsenti.

"Eelmine aasta Tommy Cash võttis ju enam kui 80 protsenti häältest. Täiesti pöörane. See lõpp oli tõesti pingeline. Seda on raske kirjeldada," tõdes Kuurmaa.

Võiduloo autori Sven Lõhmuse sõnul on tunne suurepärane. "Olen seda head tunnet ka õnneks varem tundnud. Ka Vanilla Ninja on. Minul on viies kord, nendel on teine ja esimest kord on neil suur au esindada Eestit. See on väga äge," rääkis Lõhmus, kelle sõnul oli konkurss väga põnev ja tihe.

"Tulemus oli lõpuni täiesti teadmata. Me hoidsime väga pöidlaid," lisas Lõhmus.

Lõhmus tõdes, et Eurovisiooni lõppvõistluse lava võib olla hirmutav. "Aga tegelikult on nii, et kui sa sinna juba lähed ja seal oled, siis sa tunned ennast nii hästi, et see on suur pidu. Nii palju korralikke proove. See saab äge reis olema," märkis Lõhmus.

"Üldse ei kujuta ette, mis võimalused meil seal olema saavad," rääkis Piret Järvis-Milder lõppvõistluse lavašõust. Sven Lõhmus lisas, et kunagi maksis natukene tossu 5000 eurot, aga tänaseks võib juba ka 10 000 eurot maksta. "Ei tea," muigas ta.

"Ega midagi tegemata pole jäänud. Oleme lavale ka puidust linna ehitanud. Kõik on tehtav. Selleks on vaja fantaasiat ja häid ideid," rääkis Lõhmus.