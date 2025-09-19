Laulukonkursi "EESTI LAUL 2026" reglement

1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement (edaspidi - reglement) sätestab Eesti Rahvusringhäälingu poolt välja kuulutatava laulukonkursi "EESTI LAUL 2026" (edaspidi – konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursil toimuvad eelvoor ning finaal (14.02.2026).

1.3 Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.4 ERR-i kontaktid: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 7. korrus, tuba 7113; e-post: eestilaul@err.ee.

1.5 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt kehtestatud Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega ning kohustuvad neid täitma, samuti tegema ERR-iga koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude, nende esituste ja salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks.

1.6 Konkursil osalejad kinnitavad, et konkursil osalemisega ei riku nad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi (nt autoriõigusi, kaubamärgiõigusi) ning nad vabastavad ERR-i igasugusest vastutusest kolmandate isikute ees võimalike intellektuaalomandi õiguste rikkumisest tulenevate nõuete suhtes.

1.7 Konkursil osalejad on teadlikud enda isikuandmete töötlemisest reglemendi punktis 11 sätestatud ulatuses ja korras.

1.8 Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad ERR-i territooriumil ja muudes konkursiga seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidama ERR-i poolt osalejate ohutuse ja tervise kaitse tagamiseks kehtestatud eeskirjadest.

2. Konkursile pääsevad laulud

2.1 Konkursile esitatud võistluslaul (edaspidi - laul) peab vastama järgmistele nõuetele:

2.1.1 laulu esituse kestus on kuni 3:00 (kolm) minutit;

2.1.2 laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;

2.1.3 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) autor(id) kui laulu üleandmisel;

2.1.4 laulu sõnad ega muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud (avaldatud või üldsusele suunatud) enne 04.12.2025 kell 21:00. Eelvoorust finaali pääsenud laulud avalikustab ERR, kui ERR ei ole otsustanud teisiti;

2.1.5 laul ei tohi olla vastuolus seaduse, heade kommete, konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega ega kahjustada konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse mainet. Poliitilise, kommertsliku või sarnase iseloomuga laulusõnad või sisu ei ole lubatud. Lubatud ei ole ebatsensuursed väljendid, mida peetakse või võidakse pidada ebaeetiliseks, solvavaks, ropuks, laimavaks või sobimatuks või muul viisil avaliku moraali või sündsuse vastaseks.

2.2 Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele:

2.2.1 laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 isikut;

2.2.2 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) kui laulu üleandmisel;

2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 01.05.2010;

2.2.4 laulu esitajaks ei või olla isik, kes samal aastal esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele;

2.2.5. laulu esitus ei tohi olla vastuolus seaduse, heade kommete, konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega ega kahjustada konkursi või Eurovisiooni lauluvõistluse mainet. Laulu esitus ei tohi sisaldada poliitilise, kommertsliku iseloomuga ja/või ebatsensuurseid väljendeid, žeste ega elemente (nt riietus), mida peetakse või võidakse pidada ebaeetiliseks, solvavaks, ropuks, laimavaks või sobimatuks või muul viisil avaliku moraali või sündsuse vastaseks.

3. Autorid ja esitajad

3.1 Konkursil võivad osaleda autorid, autorite kollektiivid (edaspidi - autor, autorid), kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes (edaspidi - residendid) või mitteresidendid. Laulul peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanikust või residendist autor. ERR-il on õigus teha käesolevas punktis sätestatu osas erandeid. Kõik autorid peavad vajadusel tõendama oma autorsust.

3.2 Laulu esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid.

3.3 Üks muusika ja/või sõnade autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 5 (viie) lauluga.

3.4 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursil kuni 5 (viis) laulu.

3.5 Konkursil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu (osalustasu summas sisaldub käibemaks). Osalustasu suurus sõltub laulu esitamise tähtajast:

3.5.1 19.09.2025 - 17.10.2025 (kell 23:59) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 50€, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 100€;

3.5.2 18.10.2025 kell (00:00) – 20.10.2025 (kell 12:00) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 150€, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 250€.

3.6 Osalustasu tuleb tasuda ERR-i kontole pangalingi kaudu. Maksekorraldusele tuleb märkida laulu esitaja ning pealkiri. Kui autor(id) või esitaja(d) esitab konkursile enam kui ühe laulu, tuleb iga laulu eest osalustasu eraldi tasuda. Osalustasu ei tagastata.

3.7 Iga finaali pääsenud laulu kollektiiv määrab enda seast ühe (1) volitatud esindaja, kes on laulu kollektiivi (muusika ja sõnade autorid, esitajad, fonogrammitootja, koreograaf jt) liikmete poolt volitatud sõlmima korraldajaga punktis 8 nimetatud lepingu ning kellega korraldaja suhtleb. Esindaja vastutab lauluga seonduvate küsimuste eest ning on kohustatud osalema lavashow koosolekul.

4. Laulu üleandmine

4.1 Laulu esitamine konkursile toimub perioodil 19.09.2025 kell 12:00 kuni 20.10.2025 kell 12:00. Laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga tuleb üleslaadida ERRi veebikeskkonda eestilaul.ee .

4.2 Konkursil osalemiseks tuleb esitada ja üleslaadida:

4.2.1 laulu WAV-formaadis fonogramm (faili maksimaalne suurus kuni 50MB);

4.2.2 laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde) doc-failina. Sõnade täisversioon, nagu kõlab esituses, koos kõikide korduste ja refräänidega (failide maksimaalne suurus kokku kuni 5MB);

4.2.3 laulu esitaja(te) lühibiograafia doc-failina (faili maksimaalne suurus kuni 5MB);

4.2.4 esitaja(te) promofotod (2-3 fotot, jpg/jpeg/png,failide maksimaalne suurus kokku kuni 20MB );

4.3 Esitatud laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavaks tegemist.

5. Eelvoor

5.1 Reglemendile vastavate laulude hulgast valib eelvooru žürii konkursile kokku 12 (kaksteist) laulu. Eelvooru žürii hindab laule pimesi (st neile pole teada laulude autorid ja esitajad). Eelvooru žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavaks tegemist.

5.2 Eelvooru žürii valib finaali pääsevatele lauludele lisaks 2 (kaks) nö varulaulu: seda juhtudeks, kui mõni finaali valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel asendada.

5.3 Eelvooru žürii koosneb vähemalt 25 (kahekümne viiest) liikmest, kelleks on tunnustatud professionaalsed muusikud, interpreedid, heliloojad, lauljad, produtsendid aga ka muusikaajakirjanikud, DJ-d, õppejõud ning tavalised eri vanuses inimesed, kes on muusika kuulajad ja kelle jaoks muusikat kirjutatakse.

5.4 Finaali pääsevate laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse (ERR-i programmides, kodulehtedel ja/või sotsiaalmeedia kontodel) hiljemalt 07.11.2025. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.5 Finaali laulude esmaesitlus toimub hiljemalt 04.12.2025, kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

6. Finaali ettevalmistamine

6.1 Finaalis võistleva laulu kollektiiv peab ERR-ile saatma laulu eraldi audio read (stemid) hiljemalt 01.12.2025, mille tehnilised nõuded on kirjeldatud lisas nr 2.

6.2 Finaali laulu fonogrammis (masteris) võib teha enne 01.12.2025 kell 23:59 muudatusi mixis ja produktsioonis. Muuta ei tohi laulu tempot, helistikku, vormi. Hilisemaid muudatusi ei ole ERR kohustatud arvestama.

6.3 Finaali valitud lauludele tuleb laulu kollektiivil teha muusikavideo ning see üle anda ERR-le hiljemalt 01.12.2025.

6.4 Finaali valitud laulude lõplik lavashow kontseptsioon ja one-shot video tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 08.12.2025.

6.5 Finaali pääsenud laulude autorid ja esitajad peavad olema ajavahemikul 04.11.2025 - 14.02.2026 kättesaadavad esinemisteks ja intervjuudeks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja konkursiga seotud promoüritustel ja -kampaaniates.

6.6 Ajavahemikus 04.11.2025 kuni 14.02.2026 toimuvad esitajate ja autoritega finaali koosolekud, postkaartide salvestused, proovid ja intervjuud jm järgmistel tingimustel:

6.6.1 esitajate postkaardi salvestused toimuva telemajas 16.01.2026 kuni 18.01.2026;

6.6.2 laulu proovi toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;

6.6.3 laulu solist(id) ja autor(id) peavad olema samad kui punktides 4.2.1. ja 6.1 nimetatud fonogrammidel, v.a juhul, kui ERRiga on mõjuval põhjusel saavutatud teistsugune kokkulepe;

6.6.4 lõplik otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas on ERR-il;

6.6.5 punktis 3.7 nimetatud isik tagab esitajate osalemise ERR-i poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovides ja otsesaates;

6.6.6 autorid ja esitajad või nende esindajad peavad osalema novembris 2025-veebruaris 2026 toimuvatel infokoosolekutel ja live-show koosolekutel.

6.7 Kui esitaja(te) osalemine laulu finaalis on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERR-il on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist konkursil või Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel teha mööndusi (k.a. kasutada täisfonogrammi).

6.8 Finaali valitud laulu autorid, esitajad ja kollektiiv on kohustatud täitma finaalis osalemise tingimusi, mis on sätestatud reglemendi lisas nr 3.

6.9 Laulude tutvustamine:

6.9.1 Alates punktis 4.2 nimetatud materjalide esitamisest ERR-ile kuni konkursi lõpuni, on ERR-il õigus laule, esitusi, fonogramme, muusikavideoid ning muid materjale igal moel konkursi kontekstis kasutada (sh konkursiga seotud promoüritustel ja kampaaniates). ERR-il on õigus sel eesmärgil anda all-litsentsi kolmandatele isikutele.

6.9.2 Alates 04.12.2025 kell 21:00 võivad autorid ja esitajad laule üldsusele suunata ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata (va. kasutada andmiseks kolmandate isikute, nende kaupade ja/või teenuste reklaamiks), juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

6.10 ERR võib anda EBU-le või tema nimetatud kolmandale isikule loa salvestada finaaliga seotud ettevalmistusi (nt koosolekud, back-stage) eesmärgiga kasutada neid Eurovisiooni lauluvõistlusest valmivas dokumentaalfilmis. Osalejad on teadlikud, et nende isikuandmeid töödeldakse kunstilise eneseväljendus eesmärgil. Osalejad annavad loa kasutada laulu ja selle esitusega seotud autoriõigusi ja autoriõigustega kaasnevaid õigusi dokumentaalfilmi tootmiseks ja kasutamiseks (nt lavaproovide ja otseülekannete salvestamiseks). Salvestamine toimub vastavalt ERR-i koordineeritud ajakavale.

7. Finaali läbiviimine

7.1 Finaal viiakse läbi 14.02.2026 toimuva otsesaatena. Laulud esitatakse otse-eetris elavas esituses taustafonogrammi saatel.

7.2 Finaalis võistleb kokku 12 (kaksteist) laulu.

7.3 Finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

7.4 Konkursi võidulaul valitakse välja finaali kahes voorus. Esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel valitakse välja 3 laulu, mis pääsevad teise vooru (superfinaali). Superfinaalis valitakse välja võidulaul televaatajate telefonihääletuse teel.

7.5 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse võidulaul välja üksnes žürii poolt hääletuse teel. Kui sideoperaator tuvastab hääletusel toimunud tehnilise manipuleerimise, on ERRil õigus jätta laulule antud hääled arvesse võtmata.

7.6 Finaali žürii koosneb vähemalt 7 (seitsmest) liikmest, kelleks on rahvusvahelised muusika asjatundjad, kellel aktiivne kokkupuude popmuusika loomise, välja andmise või õpetamisega.

7.7 ERR-il on õigus esitada võidulaul esindama Eestit 70. Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kui võidulaulu ei ole võimalik saata Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele (nt kui võidulaul ei vasta EBU hinnangul Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitele), siis on ERR-il õigus esitada Eestit 70. Eurovisiooni lauluvõistlusel esindama konkursil teisele kohale tulnud laul.

7.8 Võidulaulu autor(id) annavad ERR-ile tasuta loa laulust arranžeeringu (töötluse) tegemiseks ja selle kasutamiseks ning võidulaulu esitajad kohustuvad ERR-i soovil konkursi võidulaulu esitama ERR-i saadetes ja Eesti Laulu 2027 finaalkontserdil.

8. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

8.1 Finaali valitud laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 15.12.2025 - 09.02.2026 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused, kohustused ja vastutus seoses laulude osalemisega konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega. Lepingus sätestatakse ka laulude, nende esituste ja salvestistega seotud intellektuaalomandi õiguste kasutamine.

8.2 Punktis 8.1 nimetatud lepingu sõlmib ERR-iga laulu kollektiivi liikmete poolt volitatud isik. Selleks allkirjastab (digitaalselt või paberil) iga laulu kollektiivi liige (muusika ja sõnade autor(id), esitaja(d), fonogrammitootja, koreograaf jt) ERR-i poolt ette antud vormis volituse, millega volitab volitatud isikut enda eest allkirjastama punktis 8.1 nimetatud lepingut.

8.3 Kõik laulu kollektiivi liikmete poolt allkirjastatud volitused esitatakse ERR-ile koos punktis 5.5 nimetatud laulu muusikavideoga hiljemalt 01.12.2025.

8.4 Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon, saab ERR sõlmitava lepinguga autorilt, esitajalt ja fonogrammitootjalt õigused ulatuses, millises ERR ei saa neid kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepinguga. Kollektiivse esindamise organisatsiooni (Eesti Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit) kuuluvad õiguste omajad (autorid, fonogrammitootjad, esitajad) peavad hiljemalt laulu esitamisel konkursile registreerima laulu vastavas kollektiivse esindamise organisatsioonis.

9. Preemiad ja tasud

9.1 Eesti Autorite Ühing paneb liikmeks olevatele autoritele välja järgmise preemia (netosummas):

9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le 10 000 eurot;

9.1.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu autori(te)le 3000 eurot;

9.1.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu autori(te)le 2000 eurot;

9.1.4 preemiasumma jaotatakse laulu autorite vahel proportsionaalselt Eesti Autorite Ühingus registreeritud autorlusprotsentidele ja kantakse Eesti Autorite Ühingu poolt autorite isiklikule pangakontole 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.2 Finaalis esitatud laulude esitajatele, makstakse tasu järgmiselt:

9.2.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.2.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 2000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.2.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 3000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.2.4 Eesti Esitajate Liidu stipendiumite väljamaksmisel järgitakse stipendiumite maksmise alustes ja korras toodud tingimusi.

9.3 Eesti Fonogrammitootjate Ühing maksab finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale tasu summas 3000 eurot.

9.4 ERR ei maksa konkursil osalejatele nende autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamise eest tasu, va kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmetele, millisel juhul maksab ERR tasu kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepingu alusel kollektiivse esindamise organisatsioonile.

9.5 ERR ei hüvita autoritele, esitajatele ega fonogrammitootjatele konkursi ja/või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi (nt transpordi ja parkimisega seotud kulud), välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 8.1. sõlmitavas lepingus ettenähtud juhtudel.

10. Võidulaulu osalemine Eurovisiooni lauluvõistlusel

10.1 Võidulaulu osalemine Eurovisiooni lauluvõistlusel toimub vähemalt alljärgnevatel tingimustel:

10.1.1 ERR-i õigus saata ja esitaja(te) kohustus osaleda ERR-i esinduse koosseisus kuni 3 (kolme) nädala jooksul 70. Eurovisiooni lauluvõistluse toimumise ajal selle poolfinaalis, kvalifitseerumise korral finaalis ning kaasnevatel üritustel, samuti kohustus osaleda ERR-i ja EBU poolt korraldatud Eurovisiooni lauluvõistluse ettevalmistusprotsessis, kohtumistel, salvestustel ja koosolekutel. Lõplik otsustusõigus Eurovisiooni lauluvõistlusele saadetava esinduse liikmete osas jääb ERR-ile;

10.1.2 ERR-i kohustus kanda punktis 10.1.1 nimetatud isiku(te) Eurovisiooni lauluvõistlusele saatmisega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;

10.1.3 Eurovisiooni lauluvõistlusele esitatakse ning Eurovisiooni lauluvõistluse lavaproovides ja otseülekannetes esitatakse võidulaulu sama versioon, mis valiti konkursi võidulauluks, va kui muudatuste tegemine on hädavajalik selleks, et laul vastaks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitele;

10.1.4 ERR-ile jääb otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas Eurovisioon lauluvõistlusel. Eesti esinduse koosseisus on ERR-i poolt määratud režissöör, kes vastutab laulu lavalise esituse ja tehniliste lahenduste eest;

10.1.5 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ettenähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused;

10.1.6 laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustus anda ERR-ile luba (all-litsentsi andmise õigusega) laulu, selle esituste ja salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti laulust singelplaadi ja/või albumi tootmiseks ja kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistlusest valmivas dokumentaalfilmis;

10.1.7 ERR-i ja laulu autori(te), esitaja(te), fonogrammitootja, produtsendi jt kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks;

10.1.8 laulu esitaja(te) kohustus on Eurovisiooni lauluvõistluse lõpuni (sh ettevalmistusprotsessi käigus) anda intervjuusid ja osaleda ERR-i või EBU korraldatud Eurovisiooni lauluvõistlusega seotud üritustel, pressikonverentsidel ja saadetes;

10.1.9 laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustatud rangelt järgida kõiki ERR-i ja EBU määratud tähtaegu;

10.1.10 ERR-i rahaline panus võidulaulu lavalise esituse teostamisse on 3000 (kolm tuhat) eurot, summale lisandub käibemaks. Lisaks panustab ERR täiendavalt režissööri kaasamisega projekti.

10.1.11 punktis 10.1.1 nimetatud isikute kohustus Eurovisiooni lauluvõistluse ajal (sh ettevalmistusprotsessi käigus) kinni pidada EBU kehtestatud käitumisreeglitest (Code of Conduct), sh hoiduda igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada Eurovisiooni lauluvõistluse mainet, EBU ja/või korraldava ringhäälingu usaldusväärsust, teiste osalevate ringhäälingute ning delegatsioonide head nime. Käitumisreeglite eesmärk on tagada aus, lugupidav ja turvaline võistluskeskkond, kaitsta Eurovisiooni lauluvõistluse mainet ning toetada sujuvat korraldust. Käitumisreeglite järgimine on kohustuslik kõigile Eesti esinduse liikmetele;

10.1.12 punktis 10.1.1 nimetatud isikute kohustus Eurovisiooni lauluvõistluse toimumiskohas ja muudes sellega seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidada korraldaja poolt osalejate ohutuse ja tervise kaitse tagamiseks kehtestatud eeskirjadest;

10.1.13 laulu esitaja(d) kohustub allkirjastama EBU-ga Eurovision Song Contest (ESC) Live Tour'i lepingu, ilma muudatuste või lisatingimusteta ning esitama allkirjastatud lepingu ERR-ile määratud tähtajaks. ESC Live Tour'i leping sätestab esitajate kohustuse osaleda ESC Live Tour'i raames toimuvatel üritustel, sealhulgas: kontsertidel, salvestustel, promotsioonisündmustel ning teistel EBU või selle volitatud partnerite poolt korraldatud seotud tegevustel. Lepingu alusel võib EBU või tema volitatud partnerid salvestada esitajate esinemisi ning kasutada neid ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel vastavalt lepingu tingimustele.

10.2 Punktis 10.1 kirjeldatud laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustuste täitmine on eelduseks Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemiseks. ERR-il on õigus hinnata koostöö taset ja vajadusel seada täiendavaid nõudeid, et tagada Eesti esinduse nõuetekohane osalemine võistlusel. Kohustuste täitmata jätmine võib tuua kaasa leppetrahvide rakendamise vastavalt punktis 8.1 nimetatud lepingule, akrediteeringu tühistamise ja/või diskvalifitseerimise Eurovisiooni lauluvõistluselt.

11. Isikuandmete töötlemise tingimused

11.1 ERR kogub ja töötleb isikuandmetena füüsilisest isikust autorite, esitajate ja fonogrammitootjate isikuandmeid nagu nimi, sünniaeg, isikukood, isiku kujutis ja hääl, pangarekvisiidid, punktis 4.2.3 toodud lühibiograafias toodud isikuandmeid ning andmeid, mida andmesubjekt konkursi käigus ERR-ile avaldab.

11.2 Isikuandmete töötlemine on vajalik laulu osalemiseks konkursil, võidulaulu puhul osalemiseks Eurovisiooni lauluvõistlusel ja konkursil osalejatega sõlmitud lepingute täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk on ka tagada autorite teoste, esitajate esituste ja fonogrammide õiguspärane kasutamine ning nende õiguste igakülgne kaitse vastavalt autoriõiguse seadusele.

11.3 Isikuandmete töötlejaks on ERR, asukohaga F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn, tel 628 4100, e-post err@err.ee.

11.4 Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele isiku nimi, kujutis ja hääl, samuti andmeid lühibiograafiast ning andmeid, mida andmesubjekt konkursi käigus ERR-ile avaldab.

11.5 Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks, punktis 9 nimetatud tasude välja maksmiseks või kui vastav õigus või kohustus tuleneb seadusest.

11.6 Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega õigus tutvuda ERR-i käsutuses olevate isikuandmetega andmesubjekti kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja keelata edaspidine andmetöötlus, v.a juhul, kui isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta (nt ajakirjanduslikul eesmärgil või kunstilise eneseväljenduse eesmärgil).

12. Vastutus

12.1 ERR-il on õigus reglemendis ja selle lisades toodud tähtaegade rikkumisel nõuda leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot iga rikkumise eest ning nõuda kahju hüvitamist leppetrahvi ületavas osas (nt tehnilise meeskonna ületunnitasu hüvitamist).

12.2 ERR-il õigus reglemendi punkti 2.1.4 rikkumise korral on arvata laul finaali laulude hulgast välja.

12.3 ERR-il on õigus arvata laul konkursil võistlevate laulude hulgast välja ja/või jätta võidutiitlita, kui mõni lauluga seotud autor, esitaja või fonogrammitootja või nende esindaja rikub oluliselt käesolevat reglementi, ei allkirjasta punktis 8.1 nimetatud tähtpäevaks lepingut või rikub nimetatud lepingut.

13. Lõppsätted

13.1 Konkurss loetakse väljakuulutatuks 19.09.2025, reglement konkursi tingimustega avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

13.2 Eurovisiooni lauluvõistluse käitumisreeglitega on võimalik tutvuda internetis https://eurovision.tv/about/rules/, Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega "Rules of the 70th Eurovision Song Contest" konkursil osalejaid puudutavas ulatuses ning laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitava lepingu projektiga on puudutatud isikutel võimalik tutvuda ERR-i asukohas.

13.3 ERR jätab endale õiguse teha reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

13.4 Konkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava on toodud reglemendi lisas nr 1.