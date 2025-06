Sten Heinoja: "Klassikatähed" on sel aastal hästi hoitud

Löökpillimängija Karl Martin Tombaki sõnul läks neljapäevane ettemängimine mõnusalt. "Estonias kõlab saal väga hästi nagu alati ja täna ka just see spetsiifiline lugu, mis ma esitasin, kõlas väga hästi, nii et väga nautisin. See on üks esimesi kohti, kus noortel avaneb väga suur võimalus ennast teleekraanidel publikule esitleda ja sealt on võimalus edasi saada ka kõrgematesse ja tähtsamatesse saadetesse," rääkis Tombak.

Sopran Annabel Soode pidas samuti ettelaulmisvõimalust väga heaks. "Nad küsisid küsimusi, millele ma kohe ei osanud vastata, aga nad olid kannatlikud," naeris Soode.

"Klassikatähtede" võitjaid on elus saatnud edu. Pianist Sten Heinoja pärast 2016. aastal saavutatud võitu paar kuud enam koju ei jõudnudki, sest esinemisi oli nii palju. Noortele jagus žüriist võistlust jälgival Heinojal vaid kiidusõnu.

"Vaatad neid noori, kes järjest tulevad, silmad säravad, mängivad, räägivad ja on täiesti lavale sündinud. See on ülilahe ja -positiivne. Mul on tunne, et "Klassikatähed" on sel aastal hästi hoitud," tõdes Heinoja.

Uurisime noortelt ja kogenutelt, miks üldse muusikaga tegeleda. "Midagi peab ju tegema. Ja kui sul on mingisugune pagas, ja teistes asjades sul ei ole seda pagasit, sa tajud, et oled teistest nii palju nõrgem, siis miks mitte," leidis Soode.

"Ma olen mänginud klaverit juba 27 aastat oma elust ja mul ei ole olnud kordagi sellist tunnet, et mul oleks igav, oleksin tülpinud või tekiks mingisugune rutiin, sest muusika juures neid nüansse on nii meeletult palju, et võid jäädagi otsima," lisas Heinoja omalt poolt.

"Mulle tundub, et kui lähed mingit IT-d tegema, siis võib-olla tüdined natuke ära, tekib mingi rutiin. Muusikas ei ole see lihtsalt võimalik," lisas ta.