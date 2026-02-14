Täna selgub Eesti Laul 2026 võitja

Eesti Laulu võitu läheb püüdma 12 artisti ja õhtu lõppedes selgub, kes neist esindab Eestit Eurovisioonil. Unibet Arenale on oodata rohkelt publikut ja korraldajad panevad südamele, et inimesed varuksid saabumiseks aega. Uksed õhtusele kontserdile avatakse kell 17, ERR-i otseülekanne algab juba mõni minut enne poolt kaheksat.



Eesti Laulu võitja selgub kahe hääletusvooru tulemusena. Esimeses voorus arvestatakse rahvusvahelise žürii ja publiku hääli, mille tulemusena pääseb superfinaali kolm artisti. Superfinaalis algab hääletus nullist ja Eesti Laulu võitja otsustab täielikult publikuhääletus.



Eesti Laulu finalistide poolt saab sel aastal hääletada kolmel moel – telefoniga helistades, SMSi saates või veebihääletusel keskkonnas eestilaul.vote.

Eesti Laulu hääletus avatakse saate alguses. Oma lemmikut saab toetada järgmistel numbritel:

Clicherik & Mäx "Jolly Roger" 900 7001 Robert Linna "Metsik Roos" 900 7002 Grete Paia "Taevas jäi üles" 900 7003 Laura Prits "Warrior" 900 7004 Uliana "Rhythm of Nature" 900 7005 Ollie "Slave" 900 7006 Marta Pikani "Kell kuus" 900 7007 Noep "Days Like This" 900 7008 Getter Jaani "The Game" 900 7009 Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)" 900 7010 Vanilla Ninja "Too Epic to Be True" 900 7011 Stockholm Cowboys "Last Man Standing" 900 7012

SMS lühinumbrile 15415, sõnumisse võistleja esinemisjärjekorra number. Veebis saab hääletada aadressil eestilaul.vote – ühes voorus saab anda kuni 20 häält.

Ühe hääle hind on kõikjal 1.40 €.

Finalistidele lisaks astuvad publiku ette erikülalised nublu ja TIEF CITY 44, Elina Born, Singer Vinger ja rokkmuusikali "Romeo ja Julia" koosseis eesotsas Jaagup Tuisu ja Wanda-Helene Ollepiga.

Esimest ja viimast korda saab laval kokku R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd koosseisus Anne Veski, Villu Talsi, Joonas Mattias Sarapuu, Eric Kammiste, Meelik Samel ja Ramuel Tafenau.

Õhtut juhivad Korea ja Karl-Erik Taukar.

Eesti Laulu finaalkontserti vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal. Ka tänavu saab finaalkontserti jälgida viipekeelse tõlkega – täies mahus vahendab ülekannet Jupiter ja alates kell 21.35 ka ETV2.