Galerii: Eesti Laul 2027 tutvustab osalejaid
Eesti Laul 2027 tutvustas neljapäeval konkursile pääsenud artiste ja autoreid.
Pressikohtumist juhtis Marko Reikop.
Eesti Laul 2027 finalistid on:
Daniel Levi "Dust"
Muusika: Daniel Levi, Clifford Goilo
Sõnad: Daniel Levi
Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd"
Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep
Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp
Johanna Elise "Getaway Car"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman
Kerli Kivilaan "When the World Is Over"
Muusika: Kerli Kivilaan, Gevin Niglas
Sõnad: Kerli Kivilaan
Laura "Metsapiiga"
Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa
M Els x J-Run "Hush Hush"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper
Ollie "Sad Every Day"
Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak
Pale Alison x Minimal Wind "Superhuman"
Muusika ja sõnad: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova
Panørama, Vemka, Hans Markus "Reflection"
Muusika: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner
Sõnad: Hans Markus Danilas, Martin Veem, Laura Prits
Rita Ray "Don't You Agree"
Muusika: Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann
Sõnad: Kristi Raias
Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ"
Muusika ja sõnad: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus
Traffic "Laava"
Muusika: Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb
Sõnad: Fred Krieger
Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esimest korda 27. novembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris.
Eesti Laulu finaalkontsert toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad Ines ja Koit Toome.
Toimetaja: Karmen Rebane