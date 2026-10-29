Galerii: Eesti Laul 2027 tutvustab osalejaid

Eesti Laulu finaalkontsert toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad Ines ja Koit Toome.

Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esimest korda 27. novembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris.

Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ" Muusika ja sõnad: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus

Pale Alison x Minimal Wind "Superhuman" Muusika ja sõnad: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova

Ollie "Sad Every Day" Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak

M Els x J-Run "Hush Hush" Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper

Laura "Metsapiiga" Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa

Johanna Elise "Getaway Car" Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman

Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd" Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp

Eesti Laul 2027 finalistid on:

Eesti Laul 2027 tutvustas neljapäeval konkursile pääsenud artiste ja autoreid.

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