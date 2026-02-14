Eesti Laulu žürii toob kokku muusikatööstuse asjatundjad

Tänavusse žüriisse kuuluvad rahvusvahelise kogemusega autorid, hinnatud muusikud ja õppejõud, kel kogemus nii Eurovisiooni kui ka teiste lavade ja stiilidega.

Linnea Deb

Auhinnatud laulukirjutaja Rootsist, kelle looming on Eurovisioonil kõlanud üheksa korda. Ta on ka üks laulu "Heroes" autoritest, millega Måns Zelmerlöw võitis 2015. aastal Eurovisiooni. Tema loodud lugusid on esitanud Fifth Harmony, Loreen, Flo Rida, Marcus & Martinus ja JoJo.

Paul Jordan

Suurbritanniast pärit Eurovisiooni ekspert, kes on lauluvõistluse teemal teinud doktoritöö ning avaldanud ka raamatu. Oma doktoritöös keskendus ta Eestile ja on uurimistöö raames korduvalt ka siin aega veetnud. Ta on kuulunud mitme riigi eelvoorude žüriisse ja töötanud lauluvõistluse kommunikatsiooni heaks.

Rosa Linn

Armeeniast pärit laulja-laulukirjutaja ja produtsent Rosa Linn pälvis ülemaailmse kuulsuse 2022. aastal Eurovisioonil esitatud looga "Snap", mida on erinevatel platvormidel kuulatud üle miljardi korra. Ta teeb koostööd paljude artistidega, 2023. aastal astus ta näiteks üles Ed Sheerani tuuril.

Andrea Stolpe

Rohkem kui 25 aastat muusikatööstuses tegutsenud laulja ja laulukirjutaja USA-st, kes hetkel elab Baselis. Tema loomingut on teiste seas esitanud Faith Hill, Jimmy Wayne, Julianne Hough. Ta on hinnatud õppejõud, kelle loodud meetodite järel õpetatakse lauljaid ja laulukirjutajaid üle maailma.

Kevin Hughes

Briti muusika- ja popkultuuri ekspert, kes tegutseb raadio- ja teleajakirjanikuna. 25 aasta jooksul on ta kajastanud paljusid suurüritusi, sh Eurovisiooni finaale. Ta on töötanud BBC, ITV ja Capital FM heaks ning on hetkel tegev Heart raadio hommikprogrammis.

Maria Faust

Hinnatud helilooja ja saksofonimängija, kes põimib jazzi, improvisatsiooni, moodsat big band'i muusikat ja teisi stiile. Eestist pärit ja Taanis elav muusik on esinenud kontserdisaalides üle maailma. Teda on tunnustatud Eesti Vabariigi teenetemärgi ja Taani rüütliristiga.

Renato Milone

Auhinnatud produtsent, helilooja ja helirežissöör Itaaliast, kellel on üle 30 aasta rahvusvahelist kogemust. Ta on teinud kaastööd filmidele ja töötab kaasprofessorina Berklee muusikakolledži kaasaegse kirjutamise ja produktsiooni osakonnas.

Jonathan Roy

Kanada poplaulja ja laulukirjutaja, kes on andnud välja kolm albumit. Algselt hoopis hokimängijana alustanud mees vahetas karjääri ja on nüüd tegev nii muusikalides, sooloartistina kui ka taustalauljana. Erinevatel striimingplatvormidel on tema lugusid kuulatud üle 450 miljoni korra ja just hetkel on ta esinemas Euroopas.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.25 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.