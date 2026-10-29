Laura loo autor Vahur Valgmaa: Laura saab oma sisemise looma välja lasta

Laura Eesti Laulu loo autor Vahur Valgmaa ütles intervjuus ERR-ile, et "Metsapiiga" on ürgne, naiselik ja ehe lugu, millega Laura saab oma sisemise looma välja lasta.

Valgmaa rääkis, et tema ja Laura teed ristusid ammu aega tagasi, kuid ametlikult pole nad muusikat varem koos teinud. Ka nende võistluslugu "Metsapiiga" polnud esialgu Laurale kirjutatud.

"See lugu oli algselt kellelegi teisele, aga see keegi teine ei saanud sellega nii hakkama ja tuli kahurvägi stuudiosse kutsuda. Laura tuli ja laulis selle laulu sisse," rääkis Valgmaa.

"Mõte oli teha Eesti Laulule bänger. Pärast Tommy [Cashi] ja 5miinuse aastat tundus eelmine aasta natukene lahja. Selle asemel, et sotsiaalmeedias paukuda, otsustasin, et teen siis ise midagi ägedat."

"Metsapiiga" on üks väheseid eestikeelseid laule, mis Eesti Laulu finaali pääses. "Need sõnad on täpselt nagu Laurale ja Laurast kirjutatud. See on selline ürgne, naiselik, ehe, eestilik," kirjeldas autor.

Laurale õpetussõnu Valgmaa kaasa andma ei pea. "Ta on juba nii kogenud ja staažikas artist. Pigem on see, et võib-olla saab Laura selle looga looma lõpuni välja lasta."