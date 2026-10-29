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Otse kell 17: Eesti Laul 2027 tutvustab osalejaid

Eesti Laul
Eesti Laul

Eesti Laul 2027 tutvustab neljapäeval kell 17 Viru keskuses konkursile pääsenud artiste ja autoreid. Otseülekannet kohtumiselt vahendab ERR.ee.

Pressikohtumist juhib Marko Reikop.

Eesti Laul 2026 finalistid on:

Daniel Levi "Dust"
Muusika: Daniel Levi, Clifford Goilo
Sõnad: Daniel Levi

Jaagup Tuisk ja Wanda "Kesk öö musta merd"
Muusika: Jaagup Tuisk, Wanda-Helene Ollep
Sõnad: Wanda-Helene Ollep, Jaagup Tuisk, Lauri Räpp

Johanna Elise "Getaway Car"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Anna Graceman

Kerli Kivilaan "When the World Is Over"
Muusika: Kerli Kivilaan, Gevin Niglas
Sõnad: Kerli Kivilaan

Laura "Metsapiiga"
Muusika ja sõnad: Vahur Valgmaa

M Els x J-Run "Hush Hush"
Muusika ja sõnad: Gevin Niglas, Jeroen Nai Chung Tong, Merili Käsper

Ollie "Sad Every Day"
Muusika ja sõnad: Oliver Mazurtšak

Pale Alison x Minimal Wind "Superhuman"
Muusika ja sõnad: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar, Evelina Koop, Jelizaveta Anderžanova

Panørama, Vemka, Hans Markus "Reflection"
Muusika: Steven-Marten Suur, Martin Veem, Hans Markus Danilas, Villem Rootalu, Noah Schatteiner
Sõnad: Hans Markus Danilas, Martin Veem, Laura Prits

Rita Ray "Don't You Agree"
Muusika: Kristi Raias, Johannes Laas, Robine Koerts, Eric Timmann
Sõnad: Kristi Raias

Zetod feat. Hellika "Kipõ-kipõ"
Muusika ja sõnad: Jalmar Vabarna, Matis Leima, Jaanus Viskar, Martin Kütt, Artur Linnus

Traffic "Laava"
Muusika: Stig Rästa, Victor Crone, Linnea Deb
Sõnad: Fred Krieger

Eesti Laul 2027 võistluslugusid kuuleb esimest korda 27. novembril "Start" saates ETV-s ja Jupiteris.

Eesti Laulu finaalkontsert toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Õhtut juhivad Ines ja Koit Toome.

Toimetaja: Karmen Rebane

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