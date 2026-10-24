Kaare: alates esimesest filmist on peale kasvanud mitu põlvkonda Ämblikmehe fänne

Kaare sõnul on "Ämblikmehe" filme eriti värskendav vaadata ajal, kui "Aktuaalsest kaamerast" just liiga tihti positiivseid uudiseid ei kuule. "Näha siirast ja head kangelast, kes eristub ka teistest superkangelastest nagu Batman või Superman, sul on tavaline koolipoiss, kelle ainus erinevus meist on see, et teda pures radioaktiivne ämblik," ütles ta.

Esimese "Ämblikmehe" filmi lavastas 2002. aastal varem õudussaagaga "Kurjad surnud" tuntuks saanud Sam Raimi, kuid Kaare sõnul soovis 90ndate alguses legendaarse koomiksikangelase ette võtta hoopis James Cameron. "Raimi agent ütles talle, et sinust eespool seisab 18 sinust teenekamat ja edukamat lavastajat, aga tunniajase presentatsiooni käigus, mille umbes 25 000 koomiksist koosneva kogu omanik Raimi stuudiobossidele ette käis, siis said nad aru, et ta ei võta seda kui lihtsalt tööotsa, vaid see tuleb otse südamest."

Kõige parem Ämblikmehe osatäitja on tema sõnul Tom Holland. "Tema puhul on ka see, et ta on vanuseliselt kõige lähemal, kui ta selle rolli sai, siis ta oli 18-aastane, samal ajal kui Tobey Maguire oli esimese filmi ajal 25-aastane," selgitas ta ja mainis, et Andrew Garfield oli rolli ajal 27-aastane. "Siis on juba see, et sa ei saa nii-öelda keskkooliõpilast liiga suures plaanis võtta, kanavarbad ja muud ealised iseärasused tulevad liiga selgelt esile."

"Kui sa mõtled seda, et esimesest osast lahutab meid 24 aastat, siis peale on kasvanud mitu põlve Ämblikmehe fänne," mainis ta ja tõi välja, et kuigi võib-olla ei näe esimesed Ämblikmehe filmid enam nii ägedad välja kui ilmumise ajal, aga sisu on seal ikkagi kõige olulisem.