X!

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

Etteütlus
Foto: Ken Mürk/ERR
Etteütlus

Õigekirjagurmaan Kert Kask aitab valmistuda reedel toimuvaks e-etteütluseks.

Seekordne soovitus puudutab sõna "kõne" käänamist. Võtame näiteks lause "Kuulasin presidendi kõnet." Selles lauses on sõna "kõne" osastavas käändes: "kõnet". Kuigi suulises tekstis käänatakse seda tihti kui kõne : kõne : kõne (nimetav, omastav, osastav), tuleb meeles pidada, et osastav vorm on ikkagi "kõnet".

Sõna "kõne" käändub käändsõna tüübi number 16 järgi. Käändsõna tüüp on nagu näidissõna, mille järgi saab käänata sama loogika alusel ka kõiki teisi samasse tüüpi kuuluvaid sõnu.

Näiteks kuuluvad samasse käändkonda ka sõnad "pere" ja "mure". Seega mitte "armastan oma pere", vaid "armastan oma peret" ja mitte "töö tekitab mure", vaid "töö tekitab muret".

Pikaajaline trend kipub olema, et keeles sõnad lühenevad. Nii pole ka imestada, et viimane t-täht kipub osastavast käändest kaduma. Küll aga ei ole see kirjakeelest veel kuskile kadunud. Kahtluse korral tasub alati üles otsida käändkonna tüüp ja näidissõna; need leiab õigekeelsussõnaraamatust või Sõnaveebist.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

ERR.ee viimased uudised

22:16

Suusahüpete Eesti meistrivõistlusi valitses Vagul

22:05

ETV spordisaade, 10. märts

21:54

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha Uuendatud

21:53

Luminori peaökonomist andmekeskusest: see on märkimisväärne investeering

21:33

Kalev/Cramo venitas võiduseeria kümnele mängule

21:30

Kolmapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 12 kraadini

21:30

Teadlased saavad hüljeste tegevust tänu droonidele palju paremini uurida

21:19

Tartu hoiu-laenuühistu sisevaidlus: kas saneerimine või pankrot?

21:18

Õigusteadlane: nõusolekuseadus ei määratle, mida tähendab nõusolek

21:08

Riik tervitab plaanitava andmekeskuse suurt elektritarbimist

21:04

Vaprus jõudis esimest korda Tipneri karikavõistlustel poolfinaali

20:30

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

20:05

Vene droonirünnakus Dnipro linnale sai vigastada 10 inimest Uuendatud

19:51

Mõttekoja Praxis uueks juhiks sai Eve Mägi

19:49

NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo