Karolin Jürise: välismaal teise eestlase kohtamine teeb südame soojaks

Kui Karolin Jürise oli laps, oli ta täiesti veendunud, et kogu maailm räägib eesti keeles.

"Kui ma suuremaks sain, siis ma muidugi sain aru, et päris nii see ei ole, meil on erinevaid keeli ja kultuure. Ma olin esiti päris segaduses, sest ma ei saanud aru, miks peab asju nii keeruliseks ajama, miks kogu maailm ei võiks olla ühtemoodi," meenutas ta.

Täiskasvanuks saades on ta aga väga õnnelik, et meil on erinevad keeled, kultuurid ja inimesed, keda reisides tundma õppida.

"Just eestlasena reisides olen ma tähele pannud, et mul on mingisugune positsioon, sest eesti keel on natukene nagu salakeel. Väga paljud inimesed maailmas ei mõista seda ja kui ma reisin, siis ma tunnen, et ma saan olla kohati anonüümne. Lisaks sellele anonüümsusele on mul alati väga hea meel, kui ma reisil kohtan teist inimest, kes räägib seda salakeelt," rääkis ta.

"Alles hiljuti käisime perega reisil, kõndisime tänaval, rääkisime omavahel juttu ja teisel pool tänavat kõndis teine eestlane, kes kuulis meie vestlus, tervitas meid, soovis meile head ja jätkas oma teed. See tegi mul kuidagi südame soojaks. Ma olen seda varem ka kogenud."

Nüüd püüab ta ka Eestis olles oma enda hinge avatuna hoida. "Et ma vaatan teisi inimesi sama moodi avatud meele ja avatud südamega, nagu ma vaatan välismaal teist eestlast kohates."

Vikerraadio e-etteütlus toimub 13. märtsil kell 10.25.