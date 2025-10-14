"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

"Pealtnägija" dokumentaal jutustab, kuidas nõukogude ajal Eesti NSV naiste murdmaakoondise juures alustanud usinast ja uuenduslikust eesti treenerist sai rahvusvahelise murdmaasuusatamise üks mõjukam ja tuntum spetsialist, kes tõstis sportlasi olümpiapjedestaalidele, aga hävitas ka karjääre. Pälvis tunnustust, auhindu ja kiitust, aga pettis samal ajal keeruliste kombinatsioonidega dopingukontrolle, sponsoreid ja spordisõpru.

"Seefeldi dopinguskandaal oli viimane piisk karikas, mis tõestas selle, millest ammu kuluaarides sosistati, kohtute kinniste uste taga vaieldi ja mida paljud fännid ei tahtnud viimase minutini uskuda – et Eesti suusatamise kuldne kümnend on ilmselt suures ulatuses pettus," ütles filmi autor Mihkel Kärmas. "Ühelt pool näitavad filmi jaoks kogutud materjalid, kuidas dopinguga eksperimenteerimine ulatub ajalukku ja teisalt, kuidas Eesti oli osa suuremast dopingusüsteemist."

Kaheosaline dokumentaal "Mati Alaver - valgusest varju" on traagiline lugu pöörasest vaimustusest ja rängast pettumusest, mille telgitagustes peitub palju pooltoone ja fakte, mida üldsus esimest korda kuuleb.

Ettevalmistused "Pealtnägija" dokumentaaliks on kestnud aastaid, mille jooksul on intervjuusid tehtud nii Eestis kui ka välismaal. Sõna saavad suure spordiskandaali keskel viibinud inimesed ja paljud, kel Mati Alaveriga on aegade jooksul kokkupuuteid olnud.

"Mati Alaver - valgusest varju" autor-stsenarist on Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar. Dokumentaal on valminud koostöös Eesti Telefilmiga.

"Pealtnägija" dokumentaal "Mati Alaver – valgusest varju" esilinastub ETV-s 22. ja 29. oktoobril kell 20.05.