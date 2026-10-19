Marek Demjanov: Eesti noore vaataja teater elab ja areneb

Festivali korraldaja Marek Demjanovi sõnul on festivalil palju erinevaid žanre. "On sõnalavastusi. Kevadel korraldasime Narva õpetajate seas ka küsitluse, mida nemad sooviksid näha. Paljud ütlesidki, et soovivad eesti keeles sõnalavastusi näha. Aga on ka kaasaegset tsirkust, tantsu, visuaalset teatrit kõige pisematele beebidele. Festivaliprogramm on niimoodi kokku pandud, et igale vanusele oleks midagi," selgitas Demjanov.

Tänavune pealkiri on "Suured ja väikesed unistused". "See pealkiri on sümboolne. Kõik lavastused maailmas räägivad pisut unistustest. Oleme selle järgi valinud ka oma lavastused," märkis ta.

2026. aasta Naks jõuab 20.–24. oktoobrini peamiselt piirilinna Narva. Festivali avapäeval, 19. oktoobril, saab Tallinnas Salme Kultuurikeskuses näha kahe rahvusvaheliselt tunnustatud noore vaataja teatri tegija lavastust. Publiku ette astuvad Kompani Giraffi (Rootsi) ja Le Moana (Uus-Meremaa).

Demjanovi sõnul ei avane hetkel Eesti noore vaataja teatrist halb pilt. "Lavastusi võiks muidugi rohkem olla, aga tase on päris hea ja valikut on korralikult. Alati võiks rohkem olla. Eestisse võiksid tulla mõned tegijad sellise teatriga, mida Eestis ei tehta. Eriti just kõige väiksematele. Kaasaegset tsirkust on ka Eestis vähe. Noore vaataja teater elab ja areneb ja on päris äge," tõdes Demjanov.

Ta lisas, et seni kuni noored ise ei otsusta, peaks nad teatrisse viima vanemad ja õpetajad. "Vanematel üldjuhul on vähem aega ja neile jääb nädalavahetus, aga nädala sees on see ikkagi õpetajate asi ja hool. Niimoodi saavadki noored oma esimese kultuurikogemuse või kasvatavad seda. Läbi koolide ja huvijuhtide ja eesti keele õpetajatega. Kui nemad seda ei tee, siis ei tee seda keegi," lisas Demjanov.