Ling koostööst Räpina Jackiga: kirjutasin neile Instagrami, et olen suur fänn

Eesti Laulul võistleva Räpina Jacki ja Kaisa Lingi koostöö sai alguse Instagramist, kui Ling kirjutas Räpina Jackile, et on nende loomingu suur austaja.

Räpina Jack ja Kaisa Ling osalevad Eesti Laul 2025 konkursil looga "Tule", mis on tegelikult loits. "Iga artist, iga looja soovib saada inspiratsiooni, soovib saada valgustust. See laul sündis niimoodi, et jalutasin Vääna jõe ääres. Äkitselt hakkas see laul lihtsalt tulema," rääkis Räpina Jacki liige Kill Kaare saates "Hommik Anuga".

Kaisa Ling usub, et nende võistluslukku saab lisada väga palju ihasid ja soove. "Ma olen selle lauluga väga tugevat isiklikku sidet tundnud. Ma loitsin eesti keelt, kodu, head ilma, kõiki neid asju, mida me tahame sellel külmal maal. Need on täpselt need asjad, mida me saame sinna sisse panna. Südamesoovid."

Räpina Jacki ja Kaisa Lingi tutvus sai alguse Lingist. "Ma kuulsin teie "Paslijabinit" ja olin sellest albumist täiesti vaimustuses. Mulle meeldivad selle peal väga-väga paljud laulud, mulle meeldib nende muusika ehk olin suur fänn. Minu parim sõbranna on mind juba kümme aastat töödelnud, et kui midagi meeldib, siis tuleb kirjutada lugejakiri. Kirjutasin Instagramis, et olen suur fänn ja tahaks kunagi kindlasti koos lavale jõuda," meenutas Ling.

Selgus, et ka Räpina Jacki liikmed on Lingi fännid. "Tuleb tunnistada, et mul on viimaste aastate jooksul päris palju koostööpakkumisi tulnud, aga ainus koostööpakkumine, mida ma tõsiselt võtsin, oli teie oma. Ja miks? Sest need kaks kena poissi, Hain ja Kill, võtsid kätte ja kutsusid mind kohvikusse, nagu viisakad noormehed. Me läksime pärastlõunasel ajal kolmekesi kohvikusse, nad ostsid mulle kohvi ja kooki ja ma sain rääkida kuivõrd äge ma ikkagi olen. Nemad said rääkida, mis nemad teevad," rääkis Ling.

Muusikud usuvad, et nad sobivad Eurovisiooni lavale Eestis hästi esindama. "Me tuletame meelde mingeid vanu aegu. Näitame seda, mida praegu toimub," sõnas Ling. "Jagame ilusat eesti keel, ilusat Eestimaad, see on ka väga oluline," lisas Kaare.