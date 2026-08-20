Otseülekanne kell 18: presidendi vastuvõtt roosiaias

Otseülekanne presidendi vastuvõtust roosiaias algab kell 18.00 ning kestab kuni hiliste õhtutundideni, ülekanne jätkub nii pärast kell 19.00 kui ka kell 21.00 "Aktuaalse kaamera" saadet. Ülekande orieteeruv lõpp on kell 23.15.

Saatejuhid Mirko Ojakivi, Heleri All ja Juhan Kilumets.