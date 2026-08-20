Otseülekanne kell 18: presidendi vastuvõtt roosiaias
Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva puhul võõrustab president Alar Karis koos abikaasaga külalisi roosiaias. Peetakse Eestile pühendatud pidu ning kõlab president Karise ametiaja viimane aastapäevakõne.
Otseülekanne presidendi vastuvõtust roosiaias algab kell 18.00 ning kestab kuni hiliste õhtutundideni, ülekanne jätkub nii pärast kell 19.00 kui ka kell 21.00 "Aktuaalse kaamera" saadet. Ülekande orieteeruv lõpp on kell 23.15.
Saatejuhid Mirko Ojakivi, Heleri All ja Juhan Kilumets.
Toimetaja: Kaspar Viilup