Otseülekanne homme kell 12: riigikogu ja 20. Augusti Klubi ühisistung
Taasiseseisvumise 35. aastapäeva puhul toimub riigikogu istungisaalis ühisistung, kus on kohal ka 20. Augusti Klubi ja oma tervitustega esinevad ka naaberriikide esindajad.
Istungisaalis toimub riigikogu ja 20. Augusti Klubi pidulik ühisistung: kõnelevad Riigikogu esimees Lauri Hussar, president Alar Karis ja 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme.
Tervitustega esinevad Islandi president Halla Tómasdóttir, Läti Seimi spiiker Daiga Mieriņa ning Andris Teikmanis Läti 4. Mai Deklaratsiooni Klubist, samuti Leedu Seimi spiiker Juozas Olekas ja Leedu Signaatorite Klubi president Birute Valionyte. Istungil laulab segakoor Huik.
Otseülekanne 20. Augusti Klubi ja riigikogu ühisistungilt algab kell 12.
Toimetaja: Kaspar Viilup