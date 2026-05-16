Otse: kes pärjatakse 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks?

Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis astusid lavale Taani, Saksamaa, Iisrael, Belgia, Albaania, Kreeka, Ukraina, Austraalia, Serbia, Malta, Tšehhi, Bulgaaria, Horvaatia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Moldova, Soome, Poola, Leedu, Rootsi, Küpros, Itaalia, Norra, Rumeenia ja Austria. Eesti finaali ei pääsenud.

Lisaks finalistidele astusid juubeliaasta puhul publiku ette mitmed legendaarsed eurolaulikud. Nii sai teiste hulgas kaasa elada nii Lordile, Ruslanale kui ka Erika Vikmanile.

Eurovisiooni suurejoonelise finaalkontserdi otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i portaalis laupäeval, 16. mail kell 22. Ülekannet kommenteerib Marko Reikop. ETV2 kannab võistlus üle viipekeelse tõlkega.