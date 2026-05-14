Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

Eurovisiooni teine poolfinaal algab ETV-s kell 22. Otseülekannet saab jälgida ka ERR-i portaali vahendusel. Kommenteerib Marko Reikop.

Esimesest poolfinaalist pääsesid finaali Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei jõudnud.

Kokku osaleb Eurovisioonil 35 riiki. Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi kümme riiki. Lisaks võistlevad finaalis nii-öelda suure neliku riigid Itaalia, Saksamaa, Ühendkuningriik ja korraldajamaa Austria.

Teises poolfinaalis püüavad pääset Eurovisiooni finaali Bulgaaria, Aserbaidžaan, Rumeenia, Luksemburg, Tšehhi, Armeenia, Šveits, Küpros, Läti, Taani, Austraalia, Ukraina, Albaania, Malta ja Norra. Lisaks astuvad lavale otse finaali pääsenud suurriigid Prantsusmaa ja Ühendkuningriik.

