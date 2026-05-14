Otse: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

Neljapäeva õhtul toimub Viinis Eurovisiooni lauluvõistluse teine poolfinaal, kus selguvad viimased kümme finalisti.

Teises poolfinaalis püüavad pääset Eurovisiooni finaali Bulgaaria, Aserbaidžaan, Rumeenia, Luksemburg, Tšehhi, Armeenia, Šveits, Küpros, Läti, Taani, Austraalia, Ukraina, Albaania, Malta ja Norra. Lisaks astuvad lavale otse finaali pääsenud suurriigid Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. 

Kokku osaleb Eurovisioonil 35 riiki. Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi kümme riiki. Lisaks võistlevad finaalis nii-öelda suure neliku riigid Itaalia, Saksamaa, Ühendkuningriik ja korraldajamaa Austria.

Esimesest poolfinaalist pääsesid finaali Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Eestit esindav Vanilla Ninja finaali ei jõudnud. 

Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 16. mail.

Eurovisiooni teine poolfinaal algab ETV-s kell 22. Otseülekannet saab jälgida ka ERR-i portaali vahendusel. Kommenteerib Marko Reikop. 

Teise poolfinaali etteasted

Bulgaaria: Dara "Bangaranga"

Aserbaidžaan: Jiva "Just Go"

Rumeenia: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"

Luksemburg: Eva Marija "Mother Nature"

Tšehhi: Daniel Zizka "Crossroads"

Prantsusmaa: Monroe "Regarde !"

Armeenia: Simón "Paloma Rumba"

