Merlyn Uusküla: öösel säravaim artist ja hommikul parim ema korraga olla ei saa

Äsja uue singli avaldanud Merlyn Uusküla rääkis "Terevisiooni" stuudios, et pidi vahepeal aktiivsest artistielust aastaks taanduma, sest sai aru, et öine elurütm ei ole tema jaoks enam kõige parem.

Tüdrukutebändist Nexus soolokarjäärile edasi liikunud Uusküla uus singel kannab nime "Autopiloot". "Kui 80 protsenti maailmas ilmuva muusika sõnumist on armastusest ja suhetest, siis ma mõtlesin, et teen seekord loo elust enesest. Loo nimeks sai tõesti "Autopiloot" seetõttu, et ma astusin ise enda autopiloodi-režiimilt vahepeal maha," selgitas Uusküla.

"Et oma elus korrektuure teha ja vaadata üle, kas see autopiloot, millel mina roteerun, on täpselt see, kus ma tahaksin olla ja kas see täna mulle kõige paremini sobib," rääkis laulja.

"Ma arvan, et paljude inimeste elus ongi tegelikult kogu aeg üks autopiloot, sest sul on oma rütm, milles sa kulged, hommikust-õhtuni ja õhtust hommikuni. Vahepeal tekibki küsimus, et kas ma elan oma elu või lihtsalt seda, mis mul kalendris kirjas on. Vahepeal kaotame kontakti endaga ära. Tuleb astuda samm tagasi, et aru saada, kas tänased valikud on sinu jaoks parimad," tõdes Uusküla, kes võttis muusikategemisest vaheaasta.

"Mõned üritused ikkagi olid, aga aktiivsest artistielust võtsin pausi ja olin üldse Eestist ära mõnda aega. Albumi "Raju reede" periood oli nii hoogne, et ma ainult esinesingi. Nädalavahetused olid väga tõttu. Tundsin, et oli vaja aega endale."

"Suuresti see tõttu, et ma sain aru, et see öise artisti elu ei ole minu jaoks enam päris sama kui ajal, mil ma olin 30. eluaastates ja ei olnud veel ka ema. Siis tundus see sobilik, aga kui sul on väike laps, kes käib lasteaias, siis sul ei ole võimalik kahes rollis olla. Öösel kell kaks olla inimeste jaoks kõige säravam artist ja hommikul laste jaoks parim ema," nentis ta.

"Ma pidin tegema oma valikud," lisas ta ning märkis, et on jõudnud tänaseks paremasse kohta. "Hea uni, tore pereaeg ja teistmoodi esimesed, mis mulle nüüd graafikusse mahuvad, panevad kindlasti silma särama ja ma olen väga rahul. Kui astuda sellelt ööelu rattalt maha, siis tekib just ruumi teistmoodi üritustele. Firmapeod, erapeod, mis otseselt välja ei paista."

Uusküla sõnul andis rahulikum periood ka hea võimaluse mõelda, millist muusikat edasi teha. "Aga ma tunnen ennast ikka tempokamas žanris paremini, sest see on mulle väga omane. Seda ma täielikult muutma ei hakka," märkis ta.