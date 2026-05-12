Otse kell 22: Vanilla Ninja püüab pääset Eurovisiooni finaali
Teisipäeva õhtul toimub Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus selgub kümme finaali pääsevat riiki. Teiste seas astub võistlustulle Eestit esindav Vanilla Ninja.
Eurovisiooni esimeses poolfinaalis võistlevad Moldova, Rootsi, Horvaatia, Kreeka, Portugal, Gruusia, Soome, Montenegro, Eesti, Iisrael, Belgia, Leedu, San Marino, Poola ja Serbia. Lisaks astuvad üles otse finaali pääsenud suurriigid Itaalia ja Saksamaa.
Kokku osaleb Eurovisioonil 35 riiki. Mõlemast poolfinaalist pääseb rahvahääletuse tulemusena edasi kümme riiki.
Eurovisiooni teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 16. mail.
Otseülekanne ETV-s algab kell 22. Lisaks saab võistlust jälgida ERR-i portaali vahendusel. Kommenteerib Marko Reikop.
Toimetaja: Karmen Rebane