X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Gunnar Kilgase 100. sünniaastapäevale

Tele
Gunnar Kilgas
Gunnar Kilgas
Tele

Seekordne ETV2 teemaõhtu on pühendatud näitlejale ja lavastajale Gunnar Kilgasele, kelle sünnist möödus 8. mail sada aastat.

"Imet tabamas: Gunnar Kilgas" (1985)
Kell 20.15

Saatejuht Anne Tuuling vestleb näitleja ja lavastaja Gunnar Kilgasega. Jutuks on lemmiktööd teles, mida illustreerivad videokatked. Näitlejaks saamise lugu ja kulgemise lugu, mida illustreerivad paljud fotod.

"Härra Barnett" (1980)
Kell 21.30

Härra Barnett on kümmekond aastat käinud juukseid lõikamas ja habet ajamas ühes ning samas juuksuritöökojas. Ta ei olegi enam nagu klient, vaid oma inimene. See tingib ka vestluse laadi. Jutt on küll väga argipäevane, kuid ometi kujuneb see vanahärra elu kokkuvõtteks ja hinnanguks. Ootamatult mees sureb ja seetõttu omandab eelnenud kõnelus erilise värvingu. Osades Ita Ever, Aarne Üksküla, Enn Klooren, Maret Mursa, Paul Poom. Jean Anouilh'i näidendi lavastas Gunnar Kilgas.

"Truu Naine" (1982)
Kell 22.35

William Somerset Maughami komöödia lavastas Gunnar Kilgas. Mängivad Aarne Üksküla, Kersti Kreismann, Mati Klooren, Ita Ever, Tõnu Aav, Helle-Reet Helenurm jt. Tõlkis Ants Viir.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Keskkonnakuu

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09.05

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

11:38

Evelin Võigemast: olen lapsi kasvatanud võrdselt positsioonilt, mitte ülevalt alla

08.05

Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel

09.05

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

09.05

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

01.05

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

09.05

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

08.05

Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

02.05

Elektrik: vooluvõrku jäetud laadija kasvatab elektriarvet ja võib põlema minna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo