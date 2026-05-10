ETV2 teemaõhtu on pühendatud Gunnar Kilgase 100. sünniaastapäevale

"Imet tabamas: Gunnar Kilgas" (1985)

Kell 20.15

Saatejuht Anne Tuuling vestleb näitleja ja lavastaja Gunnar Kilgasega. Jutuks on lemmiktööd teles, mida illustreerivad videokatked. Näitlejaks saamise lugu ja kulgemise lugu, mida illustreerivad paljud fotod.

"Härra Barnett" (1980)

Kell 21.30

Härra Barnett on kümmekond aastat käinud juukseid lõikamas ja habet ajamas ühes ning samas juuksuritöökojas. Ta ei olegi enam nagu klient, vaid oma inimene. See tingib ka vestluse laadi. Jutt on küll väga argipäevane, kuid ometi kujuneb see vanahärra elu kokkuvõtteks ja hinnanguks. Ootamatult mees sureb ja seetõttu omandab eelnenud kõnelus erilise värvingu. Osades Ita Ever, Aarne Üksküla, Enn Klooren, Maret Mursa, Paul Poom. Jean Anouilh'i näidendi lavastas Gunnar Kilgas.

"Truu Naine" (1982)

Kell 22.35

William Somerset Maughami komöödia lavastas Gunnar Kilgas. Mängivad Aarne Üksküla, Kersti Kreismann, Mati Klooren, Ita Ever, Tõnu Aav, Helle-Reet Helenurm jt. Tõlkis Ants Viir.