Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

Juba traditsiooniliselt on mai keskkonnakuu nii ETV2-s kui ka Jupiteris. Selgi aastal jõuavad vaatajateni silmapaistvad dokumentaalfilmid maailma erinevaist paigust.

ETV2 pakub maikuu teisipäevadel dokumentaale Norrast Kanadani, mis kõik on alates 5. maist vaatamiseks üleval ka Jupiteris. Lisaks ETV2 valikule pakub Jupiter vaatamiseks ka varem näidatud filme, mis loodusest ja keskkonnahoiust kantud.

ETV tähistab omakorda maikuus legendaarse telenäo ja looduse eestkõneleja David Attenborough' sajandat sünnipäeva. 8. mail 100-aastaseks saav David Attenborough on aastakümnete jooksul loonud lugematul hulgal loodussarju, mis on tuttavad ka Eesti televaatajatele.

Alates 9. maist jõuab ekraanile neist värskeim, "Londoni linnaloodus", mis viib avastama mehe kodulinna, kus ta on elanud 75 aastat ja mis on üks rohelisemaid suurlinnu – miljonite inimeste kõrval on see koduks loomadele, alates hirvedest ning viirpapagoidest kuni rebaste ja rabapistrikeni.

Keskkonnakuu dokumentaalid

"Rahvalood"

T 5. mail kell 22.30

Tunnustatud dokumentalistide tandemi Heidi Ewingu ja Rachel Grady uus film jälgib aasta jooksul ühes Põhja-Norra rahvakoolis õppivaid teismelisi, kes on jõudnud lapsepõlve lõpusirgele, kuid pole ennast veel leidnud. Põhjapolaarjoone taga asuvas Pesviki rahvakoolis peavad noored lisaks äärmuslikes oludes hakkamasaamisele ka kelgukoerte eest hoolitsema. Ühiselt takistusi ületades tekkiv kambavaim ja loomade teraapiline mõju aitavad teismelistel tasapisi oma kestast välja tulla ning leida ühist keelt nii üksteise kui ka iseendaga.

"Hernehirmutised"

T 12. mail kell 21.35



Tunnustatud Läti dokumentalisti Laila Pakalnina uus film viib Riia lennujaama kulisside taha, et tutvustada töötajaid, kelle ülesandeks on hoida metsloomi lennuradadelt eemale. See on aastaringne kõrgete panustega lahing loodusega, mis on riskidest hoolimata kohati ka väga koomiline. Pakalnina kaamera paljastab ühe kalendriaasta lõikes nende lennukeid turvavate "rajavahtide" igapäevatöö võlu ja valu.

"Vastutav. Laastatud planeedil äri ajada ei saa"

T 19. mail kell 22.35

Kas ettevõtlus võiks juhinduda ka eetilistest põhimõtetest, mitte üksnes kasumi tagaajamisest ja kas on mõeldav selline äritegevus, mille tõttu ümbritsev keskkond ei kannata? Tristan Lochon ja Julien Demond uurivad oma dokumentaalfilmis, kas ühiskonna heaolu saab tõsta olulisemaks osanike kasumist ning kes peaks võtma vastutuse.

"Vetikate lummuses"

T 26. mail kell 22.35

Seikleja ja isehakanud "vetikanohik" Frances Ward on valmis kõigest loobuma, et leevendada oma hingepiinu maailma keskkonna tuleviku pärast. Nii rajab ta Kanada Vancouveri saare rannikule pruunvetikafarmi. Režissöör Blake McWilliam dokumentaal jälgib, kuidas rakendada täit tulevikupotentsiaali energia-, toidu- ja uute jätkusuutlike materjalide allikana.