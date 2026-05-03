ETV2 tähistab teemaõhtuga Silvi Vraidi sünniaastapäeva

19.30 "Silvi Vrait" (1989)

Laulab Silvi Vrait ja sekka räägib ta oma vaadetest elule. Kaasa teevad segakoor Olevine, orkester Eri Klasi juhatusel, Jaak Jürisson, Tõnu Väärtnõu, Tõnis Mägi, Peeter Volkonski ja ansambel Ultima Thule. Režissöör Toomas Lepp, toimetaja Heidi Pruuli.

20.05 "Tähelaev: Silvi Vrait" (2006)

Silvi Vrait, meie kergemuusika kinnistäht, pole tundmatu üheski Eestimaa nurgas. Kehra alevis alanud elutee on tänu Silvi andekusele, mitmekülgsusele ja töötahtele siiani jupiterisärast tulvil. "Tähelaev" mahutab vaid murdosa videotest, mida ETV arhiiv Silvi Vraidist on talletanud. Kas on võimalik, et midagi temast on jäänud kahe silma vahele? Püüame selles koos Silvi ja stuudiokülalistega selgusele jõuda. Saatejuht Mati Talvik.

21.15 "Tsirkus Maksimus: Fix greatest hits" (1999)

Ansambli Fix 30. sünnipäeva tähistamine Vanemuise kontserdimajas. Silvi Vraidi ja ansambli esituses kõlavad tuntud hitid "Vana pildiraam", "Olla võib", "Vaid üks pilk", "Kell", "Tsirkus", "Pardike ja mooniõis", "Jaanipäev" jne. Režissöör Marek Inno, toimetaja Merike Viilup.

22.00 "Ob-la-di, Ob-la-da: Silvi Vrait" (2001)

Portreteeritav on ansamblist Fix laiemalt tuntuks saanud laulja ja pedagoog Silvi Vrait. Saatejuht Reet Linna, režissöör Maire Radsin.

22.45 "Sensatsioon" (1986)

Raimo Kangro ooperfilm Karel Čapeki novellide "Ennustaja", "Selgeltnägija" ja "Professor Roussi eksperiment" motiividel. Peaosades Tõnis Mägi, Silvi Vrait, Taisto Noor, Rostislav Gurjev ja Väino Puura. Mängib Estonia teatri kammerorkester, dirigent Endel Nõgene. Stsenarist Leelo Tungal, režissöör Irene Lään, operaator Enn Putnik, kunstnik Tiiu Übi, toimetajad Ülo Vinter ja Heidi Pruuli.