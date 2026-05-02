Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

Klassikaraadio metsanädala keskmes on Fred Jüssi salvestatud loodushääled. Argipäeviti kell 12.45 kõlab Klassikaraadios Fred Jüssi legendaarne raadiosari "Linnuaabits", mis aitab meelde tuletada kodumaiste lindude hääli. Nii kostab raadioeetrist ööbik, öösorr, vihitaja, väänkael, kõrkjaroolind, kadakatäks, rukkirääk jpt. Laupäeva hommikul kell 9 saab koos Fred Jüssiga metsas matkata, seda avastada ja tundma õppida.

Metsanädala "Jutujärg" pakub argipäeviti kell 9.30 samuti metsateemalist raadiolugemist: Tõnu Oja loeb Arne Merilai muinasjutuks tituleeritud romaani "Puuinimesed", millele kirjanik ütleb kaasa: "Et sellised me ju kunagi olimegi üheskoos puudega – puuinimesed. Jumaladki olid otsapidi puuinimesed. Taastame unustatud vana."

Läbi nädala on Klassikaraadio eetris programm, kus mets ja loodus on kesksel kohal:

Esmaspäev, 4. mai

Kell 19 – Ooperiõhtu toob kuulajateni maailma esimese romantilise ooperi, Carl Maria von Weberi saladusliku "Nõidküti", mille tegevus toimub rohkem kui 300 aastat tagasi, kui suur osa Saksamaast oli kaetud läbitungimatu metsaga. Ooperi peaosas ongi Saksamaa laiad laaned, kus võib kohata nii kummitusi kui lustlikke jahiseltskondi. Ooperi kontsertettekandeks ühendavad Potsdami Kammerorkester ja RIAS kammerkoor jõud Euroopa parimate noorte ooperilauljatega. Saate toimetab Anne Aavik.

Teisipäev, 5. mai

Kell 19 – Olivier Messiaeni "Lindude kataloog". Kontsertõhtu, mis tõi kokku ornitoloogist pianisti Peep Lassmanni ja loodusemees Fred Jüssi. Muusikat ja mõtisklusi loodusest, luulest ja linnulaulust. Kontserdisalvestus 2000. aastast. Saate toimetab Miina Pärn.

Kell 21 – Eesti Muusika Päevad 2025. Iirimaalt pärit Quiet Music Ensemble'i kontsert liigub kuulamise, õrnuse ja keskkonnaga suhestumise piirimail. Eksperimentaalse ja improvisatsioonilise lähenemise poolest tuntud ansambel loob heliruume, kus vaikus ja heli ei ole vastandid, vaid võrdväärsed partnerid. Saate toimetab Johanna Mängel.

Kolmapäev, 6. mai

Kell 19 – Richard Straussi "Alpisümfoonia". Teos on inspireeritud helilooja lapsepõlvekogemusest sõpradega mägedes ronimisel ja muusika peegeldab mäkke tõusul ja laskumisel kogetut. Richard Straussi "Alpisümfoonia" on üks tema suurimaid orkestriteoseid, mis nõuab vähemalt 125 mängijat. Saate toimetab Nele-Eva Steinfeld.

Neljapäev, 7. mai

Kell 19 – Festival Balti Muusika Päevad 2026. Läti puhkpilliorkestri Rīga kontserdil kõlab Baltikumi ja Põhjamaade heliloojate uusim looming. Kava keskmes on looduse ja aja suhe ning muusika, mis vaatleb maailma enne ja pärast inimest. Heliloojate fookuses on stiihiad – vesi, õhk, tuul ja nende pidev muutumine. Saate toimetab Johanna Mängel.

Kell 20 – "Ilmakaar". Saksa bänd Faun äratab ellu vanad paganlikud müüdid. 1998. aastal loodud ansambel on üks tuntumaid paganliku folgi ja maagilise muinasjuttude viljelejaid. Saate toimetab Ivo Heinloo.

Reede, 8. mai

Kell 19 – Otseülekanne "Pärt ja Glass". ERSO ees on dirigent Dennis Russell Davies ja pianist Maki Namekawa. Kõlab Arvo Pärdi 4. sümfoonia "Los Angeles", mille kandev idee on kaitseingli temaatika. Maki Namekawa soleerib Philip Glassi klaverikontserdis "Mishima", mis pärineb samanimelisest filmist, mille keskmes on jaapani kirjanik ja ühiskonnategelane Yukio Mishima, kes toetus jaapani traditsioonilisele kultuurile ja samuraieetikale. Vahendab Nele-Eva Steinfeld.

Laupäev, 9. mai

Kell 21 – "Ood metsale". Festivali Jazzkaar 2022 avakontsert oli pühendatud metsale. Pianist Joel Remmeli ja kontrabassist Peedu Kassi ühisteos on pühendatud Eesti metsale, selle väele ja hoidmise vajalikkusele. Saate toimetab Ivo Heinloo.

Pühapäeval, 10. mai

Kell 15 – Raadioteatri luulekava "Joonistasin metsa". Kompositsioon eesti looduslüürikast, eriti metsa kujundit jälgides. Loeb Andres Ots (1996).

Kell 19 – Rahvusmeeskoori emadepäevakontsert "Kolm kaunist sõna". Eesti Rahvusmeeskoor teeb muusikalise kingituse emadele ja vanaemadele. Lisaks meeskoorile musitseerivad solistid ja ansamblid, dirigent on Rasmus Erismaa. Kõlab muusika, mis võrsub eesti luulest, sealhulgas looduslüürikast. Saate toimetab Marge-Ly Rookäär.

Kell 22 – Raadio Ööülikool: Leo Filippov "Vanad metsatarkused". Mets on elukeskkond kõige laiemas mõttes – kõigile, kes seal elavad, kasvavad, hingavad. Lindudele, loomadele, putukatele, samblale, mustikale, mullale, õhule. Ja inimesele ka. Mets ei ole puiduladu (Ööülikool 2021).

Kell 23 – Linnulaulukontsert. Helirännak kevadisse loodusesse läbi Põhjamaade lindude varahommikuse laulu saatel. Salvestused pärinevad Lõuna-Rootsist Skåne rannikualadelt ja Östergötlandi Tåkerni linnualalt, Upplandi ja Nåsteni metsadest, Västerbotteni aladelt ning Tromsø ümbrusest Põhja-Norras. Helide saatel kulgeme paigast paika, kogedes metsade, märgalade ja rannikualade vahelduvat heliruumi, mille keskmes on katkematu linnulaul. Saate toimetab Johanna Mängel.